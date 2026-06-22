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Atento: ¡se reportaron nuevos temblores en Colombia hoy 22 de junio de 2026!

Aquí puede estar atento de las magnitudes que fueron reportadas por el Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

junio 22 de 2026
07:20 p. m.
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Este 22 de junio, en el inicio de una nueva semana, se han reportado al menos siete temblores en Colombia.

El primero fue sobre las 2:26 de la madrugada, en Santander. ¿Qué magnitud tuvo? ¿Se han presentado otros más fuertes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 22 de junio de 2026

  • 2:26 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

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Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 22 de junio de 2026

  • 6:44 a.m.

Epicentro: Saboyá, Boyacá.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 131 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Sutamarchán (Boyacá), a 9 de Tinjacá (Boyacá) y a 10 de Saboyá (Boyacá).

  • 6:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 9:44 a.m.

Epicentro: Vigía del Fuerte, Antioquia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Vigía del Fuerte (Antioquia), a 13 de Bojayá (Chocó) y a 35 de Murindó (Antioquia).

  • 11:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

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  • 1:12 p.m.

Epicentro: Tierralta, Córdoba.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 34 kilómetros de Mutatá (Antioquia), a 45 de Dabeiba (Antioquia) y a 50 de Peque (Antioquia).

  • 6:24 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

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