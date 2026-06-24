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Atento: ¡fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 24 de junio de 2026!

El epicentro fue en Venezuela, pero se sintió en ciudades como Bogotá y Bucaramanga.

Nicolás Forero

junio 24 de 2026
05:24 p. m.
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Este 24 de junio de 2026, sobre las 5:04 de la tarde, hubo un temblor en Venezuela que superó los 7.0 de magnitud.

Además, ese movimiento telúrico no solo se sintió en el país vecino, sino que también en varias ciudades de Colombia, como se puede visualizar en el siguiente video:

¡Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 24 de junio de 2026!

  • 5:04 p.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 7.5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 73 kilómetros de Maracay (Venezuela), a 75 de Isla Ratón (Venezuela) y a 85 de Valencia (Venezuela).

Además, unos segundos después se presentó la siguiente réplica:

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  • 5:04 p.m.

Epicentro: Morón, Venezuela.

Magnitud: 7.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 42 km de Yaracuy (San Felipe, Venezuela), a 57 km de Carabobo (Valencia , Venezuela) y a 92 de Aragua (Maracay, Venezuela).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 24 de junio de 2026?

  • 12:57 a.m.

Epicentro: Puebloviejo, Magdalena.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 51 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Puebloviejo (Magdalena), a 18 de Ciénaga (Magdalena) y a 21 de Zona Bananera (Magdalena).

  • 2:29 a.m.

Epicentro: Lebrija, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 120 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Sabana De Torres (Santander), a 22 de El Playón (Santander) y a 28 de Rionegro (Santander).

  • 4:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

  • 4:57 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 5 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 11 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).

  • 5:01 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de Necoclí (Antioquia), a 45 de Acandí (Chocó) y a 46 de San Juan de Urabá (Antioquia).

  • 5:07 a.m.

Epicentro: Chigorodó, Antioquia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Chigorodó (Antioquia), a 10 de Carepa (Antioquia) y a 22 de Apartadó (Antioquia).

  • 6:18 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

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  • 7:35 a.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Carmen del Darién (Chocó), a 25 de Nuevo Belén de Bajirá (Chocó) y a 27 de Riosucio (Chocó).

  • 1:02 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

¿Puede haber réplicas tras el fuerte temblor que se sintió este 24 de junio en Colombia y Venezuela? Esto dijo el SGC

Luego de realizar su respectivo monitoreo, el Servicio Geológico Colombiano se pronunció y advirtió lo siguiente:

"Hasta el momento, el evento ha sido reportado como sentido en distintos departamentos de Colombia, especialmente en la región Caribe, el nororiente del país y otras zonas del territorio nacional. Tanto Colombia como Venezuela se encuentran en una región sísmicamente activa, resultado de la interacción de varias placas tectónicas. En este caso, la magnitud del sismo y su baja profundidad favorecieron que fuera percibido ampliamente, incluso a grandes distancias de su epicentro", se explicó.

"Debido a las características de este evento, es posible que se registren réplicas en las horas o días siguientes, las cuales son una respuesta natural al proceso de reajuste de esfuerzos en la zona donde ocurrió el sismo", se concluyó.

 

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