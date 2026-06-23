Atento: ¡volvió a temblar en Colombia hoy 23 de junio de 2026!

Desde las horas de la madrugada de este 23 de junio de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado una gran cantidad de temblores.

¿En qué zonas del país se han sentido? ¿De cuánto han sido las profundidades? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 23 de junio de 2026

6:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

Estos han sido los otros temblores reportados en Colombia hoy 23 de junio de 2026

12:29 a.m.

Epicentro: San Juan de Arama, Meta.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Vistahermosa (Meta), a 24 de Puerto Lleras (Meta) y a 32 de Fuente De Oro (Meta).

1:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

2:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

3:33 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

4:04 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

4:14 a.m.

Epicentro: Dibulla, La Guajira.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de Dibulla (La Guajira), a 66 de Santa Marta (Magdalena) y a 70 de Zona Bananera (Magdalena).

6:23 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 41 de Buenaventura (Valle del Cauca) y a 82 de Dagua (Valle del Cauca).

7:06 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

7:13 a.m.

Epicentro: Zarzal, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Zarzal (Valle del Cauca), a 13 de La Victoria (Valle del Cauca) y a 17 de Roldanillo (Valle del Cauca).

8:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

9:41 a.m.

Epicentro: San Benito Abad, Sucre.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de San Benito Abad (Sucre), a 16 de Caimito (Sucre) y a 28 de La Unión (Sucre).

9:53 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Chocontá (Cundinamarca).

10:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 158 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

12:57 p.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 57 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Riohacha (La Guajira), a 27 de Dibulla (La Guajira) y a 55 de Hatonuevo (La Guajira).

1:38 p.m.

Epicentro: Atrato, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: A 5 kilómetros de Lloró (Chocó), a 9 de Atrato (Chocó) y a 11 de Cértegui (Chocó).

6:16 p.m.

Epicentro: Carepa, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Carepa (Antioquia), a 18 de Apartadó (Antioquia) y a 23 de Chigorodó (Antioquia).