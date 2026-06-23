CANAL RCN
Colombia Video

Atento: ¡volvió a temblar en Colombia hoy 23 de junio de 2026!

El Servicio Geológico Colombia reportó las horas exactas de los temblores de este 23 de junio.

Nicolás Forero

junio 23 de 2026
07:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde las horas de la madrugada de este 23 de junio de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado una gran cantidad de temblores.

¿En qué zonas del país se han sentido? ¿De cuánto han sido las profundidades? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 23 de junio de 2026

  • 6:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

Atento: ¡se reportaron nuevos temblores en Colombia hoy 22 de junio de 2026!
RELACIONADO

Atento: ¡se reportaron nuevos temblores en Colombia hoy 22 de junio de 2026!

Estos han sido los otros temblores reportados en Colombia hoy 23 de junio de 2026

  • 12:29 a.m.

Epicentro: San Juan de Arama, Meta.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Vistahermosa (Meta), a 24 de Puerto Lleras (Meta) y a 32 de Fuente De Oro (Meta).

  • 1:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 2:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 3:33 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

  • 4:04 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

  • 4:14 a.m.

Epicentro: Dibulla, La Guajira.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de Dibulla (La Guajira), a 66 de Santa Marta (Magdalena) y a 70 de Zona Bananera (Magdalena).

  • 6:23 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 41 de Buenaventura (Valle del Cauca) y a 82 de Dagua (Valle del Cauca).

  • 7:06 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 7:13 a.m.

Epicentro: Zarzal, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Zarzal (Valle del Cauca), a 13 de La Victoria (Valle del Cauca) y a 17 de Roldanillo (Valle del Cauca).

  • 8:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 9:41 a.m.

Epicentro: San Benito Abad, Sucre.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de San Benito Abad (Sucre), a 16 de Caimito (Sucre) y a 28 de La Unión (Sucre).

  • 9:53 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Chocontá (Cundinamarca).

  • 10:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 158 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

  • 12:57 p.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 57 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Riohacha (La Guajira), a 27 de Dibulla (La Guajira) y a 55 de Hatonuevo (La Guajira).

  • 1:38 p.m.

Epicentro: Atrato, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: A 5 kilómetros de Lloró (Chocó), a 9 de Atrato (Chocó) y a 11 de Cértegui (Chocó).

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 21 de junio de 2026!
RELACIONADO

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 21 de junio de 2026!

  • 6:16 p.m.

Epicentro: Carepa, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Carepa (Antioquia), a 18 de Apartadó (Antioquia) y a 23 de Chigorodó (Antioquia).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Registraduría Nacional de Colombia

Registraduría contesta al presidente: “No fue suprimido el candado hash” de la plataforma de consulta de los E-14

Elecciones en Colombia

Duro mensaje de la Misión de Observación Electoral de la UE al presidente Petro

Consejo Nacional Electoral

¿Cómo avanza el conteo final de la elección presidencial? Esto dijo el Consejo Nacional Electoral

Otras Noticias

Selección Colombia

Colombia – RD Congo: así le ha ido a la tricolor contra los países africanos

Así le ha ido a Colombia contra los países africanos en amistosos y torneos oficiales.

Mundial de fútbol

¡Sorpresa total! Esta es la figura que entregará el trofeo al ganador del Mundial

El máximo organismo del fútbol mundial anunció detalles sobre la ceremonia de entrega del trofeo en la final del Mundial 2026.

Sisben

Adiós al Sisbén: Así cambiarán los subsidios en Colombia y esto pasará con su beneficio

Astrología

Esto pasaría en Colombia con Abelardo de la Espriella como presidente electo, según Mhoni Vidente

Enfermedades

Brote de Ébola en el Congo supera las 250 muertes y registra más de mil casos