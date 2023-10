El desgarrador testimonio de una de las víctimas de Luis Alfredo Garavito

La muerte de Luis Alfredo Garavito a sus 66 años revive la crudeza de su operar como el infanticida más abominable de todos los tiempos. Alias La Bestia se convirtió en uno de los tres asesinos seriales con más víctimas en el mundo: niños entre 7 y 16 años que eran raptados, violados, torturados y asesinados por placer.

Este 12 de octubre sobre la 1:30 de la tarde se confirmó la muerte de un hombre que cometió los peores delitos contra los niños en Colombia. Al parecer también en Ecuador y Venezuela. Sin embargo, esto no pudo confirmarse. Son 172 crímenes los que fueron confirmados en el territorio nacional, pero las autoridades estiman que pudieron ser cerca de 300 víctimas.

24 años después de su captura vuelven a recordarse casos inéditos que fueron conocidos por Noticias RCN para esa época. Dos de ellos marcaron un punto de inflexión en la historia de este sujeto que llevó la crueldad humana a su máxima expresión. Uno de ellos es el de Luis Carlos Palacio, un niño de 13 años que desapareció del frente de su casa que no sobrevivió a 'La Bestia' y el de Brayan Ferney, otra de sus víctimas que sí pudo contar en vida cómo cayó en manos de este monstruo.

La víctima de Garavito que vivió para contrar su historia

La historia de Brayan Ferney, el niño que sobrevivió a la crueldad de Garavito, reveló a Noticias RCN los vejámenes a los que fue sometido por 'La Bestia'.

Los asesinatos seriales de niños entre 7 y 16 años fueron perpetrados en varios departamentos del país entre 1992 y 1999, año en el que fue descubierto y capturado por las autoridades colombianas por los crímenes confirmados de 144 menores.

Uno de los casos que fueron destapados algunos años despues de su captura fue el de Brayan. Un niño que cayó en las garras de este depredador sexual, que aunque intentó acabar con su vida a puñaladas, sibrevivió para contar su historia.

Brayan con una edad más madura entregó detalles de cómo operaba Garavito con sus víctima. Una conducta criminal que fue repetida decenas y decenas de veces.

Brayan Ferney confesó que fue víctima de una brutal golpiza, de un violento abuso sexual y que fue herido en varias partes de cuerpo con un cuchillo a manos de Luis Alfredo Garavito.

"Él comenzó a agredirme más. Me quitó la camisa y me hizo quitar los pantalones, no completos, pero me los hizo a bajar. Me golpeó, me mordió y me babeaba por todas partes del cuerpo.

Una de las cosas que Brayan Ferney, recordó con dolor es que este monstruo tenía una fijación con las partes íntimas de sus víctimas, y que de acuerdo con su propia confesión, repetía las conductas del sacerdote que supuestamente lo abuso. Los mordiscos. "Me mordía el pene", así lo relató el joven para esa época.

Yo lloraba y trataba de gritar y me decía que no hiciera ruido porque me mataba ahí mismo. Ya me volteó de espalda para violarme. Yo estaba reventado. Cuando vio que me iba a volar cogió un cuchillo y me metió como siete puñaladas.

Sobre este caso en particular, que sería unos de esas decenas que Garavito recuerda, aseguró que nunca abusó a Brayan. "Esa violación no la acepto".

"Yo no violé a ninguna víctima. Cometí los homicidios sí. Yo no tengo erección, yo tengo disfunción eréctil", dijo 'La Bestia'.

El insólito argumento del que se basaba para decir que nunca violó a un niño tenía que ver con que casi todas sus víctimas fueron ecnontradas en huesos. "De las heridas y los abusos cómo iban a saber si encontraron los restos óseos".

Con cinismo dijo a todo el país: "Yo ya cerré, ya doblé esa página. Qué pesar, pero yo me interesaba en que esos resticos se entregaran a las familias".

Garavito confirmó que asesinó al niño Luis Carlos Palacio

El caso de Luis Carlos Palacio fue uno de los tantos crímenes silenciosos de Luis Alfredo Garavito. Su familia guardó por años la esperanza de que algún día apareciera, hasta que se conoció que un asesino serial estaba detrás de la desparición de decenas de niños en Colombia.

El 17 de noviembre de 1998, un año antes de la captura de Garavito, Luis Carlos Palacio, un niño de apenas 13 años desapareció del frente de su casa. Según los vecinos, iba tomado de la mano de un extraño.

"Almorzó como a la 1:00 p.m. y nos dijo: 'amá, apá, yo me voy para donde mi hermana'", dijo Carlos Emilio Palacio, el padre de Luis.

"Fue ahí donde la vecina, se compró un helado. Se sentó ahí a chuparse el heladito y cuando ella salió a hablar con él, se lo habían llevado", dijo Rubiela, su madre.

La última vez que lo vieron fue chupándose el helado en la esquina y nunca jamás volvimos a saber de él

Sus padres lo describían como un niño amoroso. "Era un excelente hijo".

Contaron que un señor de la zona le regaló un carrito y con él se rebuscaba la vida, pues era un niño de escasos recursos. "Ahí montaba a niños y les daba vueltas en el parque y se ganaba sus centavitos. Le pagaban 200 pesos por cada vuelta".

Una versión que coincide con la confesión de Garavito quien le dijo a Noticias RCN que sus víctimas eran niños de estrato 2, que trabajaran y les gustara el dinero. Bajo engaño se los llevaba, los abusaba, torturaba y asesinaba.

Yo quisiera hablar con Garavito de hombre a hombre y que me dijera si fue él y dónde, cómo y por qué lo hizo

Después de varios años, de pruebas realizadas con restos óseos hallados que no eran compatibles con la identidad de Luis Carlos Palacio, llegó el día en el que Garavito le confesó desde las cárcel a los padres del niño, a través de un video, que él lo mató. Esto ocurrió luego de que se comprometiera con Noticias RCN a colaborar a esclarecer casos tan puntuales como este. Sin embargo, todo tenía un objetivo. "Yo podría colaborar y dar datos, pero si salgo de aquí (de la cárcel)".

Luis Alfredo Garavito: "No soy un psicópata"

"No soy un monstruo ni un psicópata, son palabras que de pronto dirá el pueblo colombiano y el mundo entero de este cínico. Lo único que me interesa es que esas familias que están sufriendo por la desaparición de todos esos niños tengan esa certeza, y esa tranquilidad de que yo lo que hice, no lo hice a conciencia, no lo hice porque yo quería, había una fuerza dentro de mi superior a la buena voluntad de no hacer daño, porque yo fui bueno".

No me vean como un monstruo porque yo sufrí en mi infancia, fueron muchos los traumas que tuve. Yo fui también torturado, yo fui violado, más sin embargo nadie vio esa cruz y nadie se dio cuenta que eso que yo llevaba adentro".

Garavito confesó que pese a su homosexualidad tuvo una relación durante tres años con una mujer, con quien covivió y a quien amó. "Yo quería ser papá". Los planes de su vida cambiaron y se dedicó por años a acabar con la inocencia de decenas de niños.

Dento de su testimonio dijo unas palabras que causaron desconcierto: