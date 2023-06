Estremecedor testimonio del conductor del coronel Dávila: “Me dice gracias por todo y se dispara en la cabeza”

El pasado 21 de junio la Fiscalía General de la Nación reveló el informe sobre la necropsia practicada al coronel Óscar Dávila, encontrado muerto en Bogotá el pasado 9 de junio, concluyendo que el uniformado sí se quitó la vida. Adicional a ello, el reporte de las pruebas toxicológicas al cuerpo de Dávila arrojó que había estado consumiendo Alprazolam, un ansiolítico usado para tratar cuadros severos de estrés y ansiedad.

Ante este caso, una de las piezas determinantes en la investigación por la muerte del coronel Dávila es su conductor, Osman Javier Galeano, quien fue la última persona que vio con vida al alto oficial antes de que acabara con su vida.

Mediante esta declaración les cuenta a las autoridades momentos reveladores del hecho:

“Mi coronel me pide el favor de comprarle una botella de agua, me dirijo a la tienda dejando mi pistola de dotación al interior del vehículo, compro la botella de agua y me devuelvo a la camioneta”, mencionó a las autoridades Galeano.

Lo dicho por el conductor del coronel Dávila se pudo verificar en las cámaras de seguridad reveladas en exclusiva en Noticias RCN, donde se ve efectivamente que se baja de la camioneta y compra la botella de agua en una tienda. Posteriormente, Galeano les relató a las autoridades el momento al llegar a la camioneta.

Declaraciones del conductor Osman Galeano

“Al llegar abro la puerta donde está mi coronel y veo que se está apuntando con mi pistola de dotación a la altura de la cabeza. Me dice gracias por todo y se dispara en la cabeza”, recalcó a las autoridades.

Posteriormente a ello, Osman Galeano mencionó que llamó a la Policía Nacional y a la esposa del coronel Dávila. También contó que tomó el arma de fuego con la que se quitó la vida su jefe para evitar que la esposa tomara la misma y atentara contra su vida.

Abogado solicitó a la Fiscalía seguir investigando el caso

Con respecto a este hecho, el abogado Miguel Ángel del Rio, solicitó a la Fiscalía a investigar una posible inducción al suicidio.

“Miraremos y apoyaremos esa investigación con el propósito de determinar si toda esa presión generó esa tensión en contra del coronel Dávila”, mencionó el abogado del caso.

