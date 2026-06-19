Cómo funcionará Transmilenio durante las elecciones presidenciales del 21 de junio

Bogotá se prepara para la jornada de segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio de 2026 con un plan especial de movilidad que incluye el refuerzo de la operación de Transmilenio y medidas de gestión del tránsito en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia sus puestos de votación.

De acuerdo con Transmilenio, se reforzarán más de 400 servicios durante la jornada electoral. Las acciones estarán enfocadas especialmente en sectores con alta concentración de votantes, entre ellos Corferias y Unicentro. Según informó el subgerente general de Transmilenio, Mauricio Gutiérrez, el incremento equivale a un 6,1 % más de kilómetros comerciales en comparación con un día típico de operación.

Los refuerzos estarán disponibles entre las 7:45 de la mañana y las 4:30 de la tarde, horario durante el cual miles de ciudadanos se movilizarán hacia diferentes puntos habilitados para votar en Bogotá.

¿Cómo planear un viaje en Transmilenio para llegar al puesto de votación?

Transmilenio recomendó a los usuarios utilizar la aplicación TransMiApp para organizar sus desplazamientos antes y después de la jornada electoral. La herramienta permite ingresar un punto de origen y un destino para obtener las mejores alternativas de rutas disponibles dentro del sistema.

Además, la aplicación ofrece la posibilidad de planear el viaje según la hora de salida o de llegada requerida por el usuario. También permite consultar estaciones, paraderos cercanos, rutas disponibles, recorridos en el mapa y tiempos estimados de llegada de los buses en tiempo real.

Como complemento, los ciudadanos pueden consultar el canal oficial de WhatsApp de Transmilenio para conocer novedades operativas y actualizaciones relacionadas con el servicio durante la jornada electoral.

¿Qué cierres viales habrá en Bogotá durante las elecciones del 21 de junio?

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció cierres y restricciones en algunos de los principales puestos de votación de la ciudad. En Corferias habrá controles de acceso y cierres entre la carrera 33 y la carrera 44, así como entre la Avenida Américas y la calle 26. Sin embargo, se garantizará el ingreso a centros de salud y el paso de vehículos de emergencia.

En el sector de la Plaza de Bolívar también se autorizaron cierres de vías en las inmediaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá. No obstante, las autoridades informaron que el acceso al puesto de votación podrá realizarse a través de la carrera 9 a la altura de la calle 12B.

Para apoyar la operación durante la jornada electoral, la Secretaría Distrital de Movilidad desplegará más de 500 personas entre agentes civiles de tránsito, gestores en vía, personal de la Policía de Tránsito y equipos de control. Asimismo, se dispondrá de 70 grúas y de un monitoreo permanente desde el Centro Estratégico de Movilidad, que supervisará el comportamiento del tráfico en los principales corredores de la ciudad.