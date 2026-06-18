Los beneficios de las sillas aguamarina en Transmilenio: ¿Ayudarán al cuidado y soostenibilidad?

Hace pocos días, Transmilenio dio una importante noticia al anunciar la llegada de nuevos buses eléctricos. Entre los varios beneficios están las sillas de color aguamarina.

La empresa de transporte público de Bogotá busca reducir el impacto ambiental, por lo que entre este año y 2027 llegarán 711 buses eléctricos. Hasta el momento, 68 ya han sido integrados a la flota.

¿Para quiénes son las sillas aguamarina?

Una de las particularidades que llamó la atención de los articulados fueron las sillas aguamarina. Según informó Transmilenio, son para viajes de cuidado. Es decir, mejorar la experiencia de los usuarios que requieren ayuda (por ejemplo, los adultos mayores o personas con niños).

La comodidad en el transporte público ha sido un tema tratado por la ciencia y, teniendo en cuenta estas nuevas sillas, puede traer beneficios para el sistema.

El informe ‘Barreras y facilitadores del uso del transporte público entre personas con discapacidad’ realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Laval de Canadá ahonda en este asunto.

Lo primero que tuvieron en cuenta los expertos es que las barreras de acceso son una de las principales molestias que afectan los viajes de las personas que necesitan cuidado.

Sillas para usuarios que necesitan cuidado ayudan a la sostenibilidad

Esta investigación tuvo en cuenta las recomendaciones de la Agenda 2030: “La composición de un entorno de tal manera que puedan ser accedidos, comprendidos y utilizados en mayor medida por todas las personas, independientemente de su edad, tamaño o capacidad”.

Para los expertos, contar con un transporte público adecuado para todos los pasajeros termina siendo un beneficio en cuanto a la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

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“Las experiencias positivas con el uso del transporte público pueden generar emociones positivas que pueden mejorar los sentimientos de eficacia personal hacia el uso del transporte público”, menciona el informe al recalcar que esto aumenta la percepción ciudadana positiva y, por ende, ayuda al desarrollo del medio de transporte.

Otra investigación, presentada en la revista de la Universidad de Granada y titulada ‘Cómo moldear la inclusión en un sistema de transporte’, respalda que los asientos para usuarios vulnerables son cruciales; pero debe ir de la mano con la cantidad de estas. Es decir, el paso a seguir es poner más asientos destinados al cuidado.

La importancia de usar correctamente las sillas acorde a las necesidades

“Aunque en los autobuses se ofrecen asientos prioritarios para personas con necesidades especiales, es frecuente observar a personas mayores de pie, ya que estos asientos son limitados o están ocupados por pasajeros habituales”, precisaron los expertos tras analizar el transporte público en Hong Kong.

Otra conclusión importante es que, a nivel mundial, estos asientos prioritarios de cuidado suelen ser usados erróneamente por personas que no los necesitan. El resultado es que la percepción del sistema se perjudica y, por ende, el resultado es contrario.

Sin ir tan lejos, la Universidad Pedagógica presentó el informe ‘Las sillas exclusivas en el sistema de TransMilenio’ en 2014. En ese momento, ya se referenciaba que el uso de las sillas azules estaba siendo afectado por usuarios no prioritarios y se hablaba de la necesidad de contar con mejores espacios para población de cuidado.

La llegada de las sillas de aguamarina, sin duda, brinda un beneficio para los pasajeros prioritarios, una población importante en el sistema. La ciencia demuestra que estas adecuaciones mejoran la sostenibilidad a largo plazo, pero deben extenderse e ir de la mano con la pedagogía en el sistema para su correcto uso.