Salieron a hacer su tarea y ya llevan un mes desaparecidos: el caso de tres menores en Bolívar

Hace un mes, en el municipio de Morales, en el sur de Bolívar, desaparecieron tres menores que cursaban séptimo grado en la Institución Educativa Vicente Hondarza.

Los adolescentes, que salieron de sus casas para cumplir con sus tareas y actividades escolares, no regresaron, dejando a sus familias en una incertidumbre que crece con cada día que pasa sin respuestas.

La comunidad ya ha intentado movilizarse, y los padres, desesperados, han recorrido diversas regiones en busca de alguna pista, pero hasta ahora la situación permanece sin avances.

Desde el día de la desaparición de sus hijos, los padres de los tres menores han intentado todos los medios a su alcance para hallarlos, recorriendo zonas del sur de Bolívar y departamentos vecinos, en un intento por encontrar respuestas o alguna señal que revele lo sucedido.

Jorge Rodríguez, padre de uno de los menores desaparecidos, expresó el dolor de la espera interminable al no obtener ningún tipo de información que le permita entender lo que pudo haber ocurrido.

Desafortunadamente llevamos un mes con esta incertidumbre que no tenemos razón alguna de nuestros hijos, porque no puede hablar directamente por el de nosotros sino por los demás, hicimos una marcha, quisimos marcar un precedente para que fuéramos escuchados a nivel departamental y nacional, pero hoy vemos que nuestras fuerzas no son tan fuertes.