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Un barranquillero entre los capturados y solicitados por extradición en EE. UU.

El hombre es solicitado por una Corte del Distrito sur de Nueva York por su participación en una organización dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico a través de transacciones con criptomonedas.

Capturados
FOTO: Diseñada por Magnific.

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
04:35 p. m.
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Este 22 de octubre el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que, gracias a una operación simultánea en Bogotá, Barranquilla, Maicao y Cajicá, se logró la captura de siete personas que eran requeridas en extradición por los Estados Unidos.

Los capturados eran solicitados por delitos relacionados con concierto para delinquir, lavado de activos y tráfico de drogas. Entre los señalados está un ciudadano barranquillero identificado como Nassim Orfale Vásquez.

El hombre es solicitado por una Corte del Distrito sur de Nueva York por su participación en una organización dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico a través de transacciones con criptomonedas.

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Al parecer, el hombre habría logrado movilizar más de 40 millones de dólares en operaciones con monedas virtuales desde hace varios años. Así lo reveló una investigación que adelantó la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.

Entretanto, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que su Gobierno mantendrá las acciones contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico, con énfasis en debilitar sus fuentes de financiación, sus redes logísticas y las estructuras que permiten el funcionamiento de este negocio ilegal.

Contundente mensaje del presidente

El mandatario también advirtió que las personas que obtienen beneficios económicos de estas actividades criminales deberán responder ante la justicia, tanto en Colombia como en otros países, al señalar que la lucha contra el narcotráfico requiere acciones que trasciendan las fronteras nacionales.

Asimismo, reiteró que la cooperación internacional continuará siendo una herramienta fundamental para combatir este delito y perseguir a quienes participan en sus distintas etapas.

Con este mensaje, De la Espriella insistió en que las autoridades mantendrán una postura firme frente a las organizaciones criminales y sus integrantes.

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