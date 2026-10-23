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Extraditaron a alias Mocho Olmedo, temido cabecilla de las disidencias de las Farc

Willinton Henao Gutiérrez, conocido con el alias de Mocho Olmedo, fue extraditado a Estados Unidos.

Extraditan a 'Mocho Olmedo'.
Extraditan a 'Mocho Olmedo'. Foto: Noticias RCN.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 23 de 2026
09:12 a. m.
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Noticias RCN conoció este viernes 23 de octubre que el gobierno extraditó a alias Mocho Olmedo, uno de los cabecillas más poderosos del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

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La información conocida es que este hombre fue entregado el jueves 22 de octubre a los agentes de la DEA. Se encontraba preso en la cárcel La Picota a la espera de la extradición.

¿Quién es el Mocho Olmedo?

En febrero de 2025, las autoridades detuvieron al ‘Mocho Olmedo’, quien en realidad se llama Willinton Henao Gutiérrez. El cabecilla se presentó voluntariamente con el acompañamiento del Alto Comisionado de Paz en cumplimiento de los requerimientos judiciales.

Para ese momento, era vocero del Frente 33 en la mesa de negociación que el Gobierno Petro llevaba a cabo con el grupo armado. Tras la detención, se dispuso de un lugar de privación de la libertad en Bogotá para que siguiera participando en los diálogos.

Meses después, la Corte Suprema avaló la extradición del cabecilla, quien tenía solicitud de extradición por parte de Estados Unidos en relación con cargos de narcotráfico.

Los delitos del cabecilla

A inicios de septiembre de 2026, la Fiscalía lo imputó por los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito. Esto, por crímenes ocurridos desde el 16 de enero de 2025 en Catatumbo tras la escalada violenta entre las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Por ejemplo, lo señalaron de estar detrás del asesinato de un líder comunitario y delegado de la junta de acción comunal de la vereda Guachimán, Tibú, ocurrido el 17 de enero.

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Sujetos armados bajo las órdenes de ‘Mocho Olmedo’ ingresaron a la vivienda, lo secuestraron y se lo llevaron cerca de una mina de carbón para asesinarlo.

Entre el 16 y 20 de enero, el cabecilla habría ordenado 31 casos registrados de desplazamientos forzados en Tibú y El Tarra. Más de 80 personas tuvieron que dejar sus hogares y 31 menores fueron víctimas de reclutamiento forzado.

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