Una pareja que perdió la vista por la diabetes está esperando equipos para controlar su enfermedad

A Jineth y a Carlos el amor los unió en pandemia sin importar que por la diabetes no se pudieran ver. Aunque ellos no se han visto, necesitan que el sistema de salud los vea, les entregue sus medicamentos y los sensores para poder controlar la glicemia, pues hace dos meses no los reciben.

Ambos están preocupados por la falta del principal elemento que necesitan para manejar su enfermedad. Hacen un llamado para que se les garantice lo que también esperan miles de pacientes: sus medicamentos para poder seguir adelante.

"Literalmente así como estamos nosotros en esta situación, estamos a ciegas con nuestra enfermedad", comenta de manera jocosa Carlos, quien levanta la voz por la entrega de algo vital para el monitoreo de la glicemia.

Además de los sensores, Carlos y Jineth también reclaman por medicamentos

En cuanto a Jineth, ella consiguió que otra paciente le donara un sensor para la glucometría debido a su condición, pero temen que en algún momento las personas no les quieran dar lo que el sistema de salud les debería garantizar.

Asimismo, Carlos explica que también necesita los medicamentos para su tratamiento por un trasplante de riñón. "Una persona puede perder la vista, una parte de su cuerpo como en mi caso un riñón, pero una persona que no controla la diabetes, puede llegar a una diálisis en el caso más extremo".

La historia de Jineth y Carlos: un amor en las dificultades

Por causa de la diabetes, Jineth perdió la visión en sexto semestre de la universidad cuando estudiaba negocios internacionales, mientras que Carlos hace algunos años, se ha desempeñado como comunicador en la emisora del Inci.

No se conocen físicamente pero sus angustias son las mismas. Se dieron la mano y tomaron la que consideran la mejor decisión de sus vidas, sonríen, cocinan, trabajan, y sobre todo, enfrentan las dificultades del sistema de salud colombiano.