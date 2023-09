“La educación no se puede estatizar”: rector de la Universidad Externado de Colombia sobre la reforma

El proyecto de ley estatutaria de la reforma a la educación fue radicado este martes ante el Congreso de la República, un hecho que generó reacciones desde los distintos sectores, incluso algunos reparos desde el sector de las universidades privadas que elevaron sus preocupaciones sobre esta reforma.

Al respecto, Noticias RCN dialogó con el rector de la Universidad Externado de Colombia, Hernando Parra, para conocer las inquietudes del sector privado frente a la reforma a la educación que presentó el Gobierno Nacional.

¿Cuáles son esas inquietudes que tienen ustedes como rectores de las universidades privadas frente a la reforma de educación?

Lo primero que hacemos es un llamado al Gobierno para que construyamos conjuntamente el proyecto que el país necesita, la educación se ha desarrollado en Colombia bajo un modelo mixto, con actores públicos y actores privados.

Hemos extrañado no haber sido convocados para la redacción de este proyecto tan importante para Colombia, estamos de acuerdo con la educación como derecho fundamental, pero no podemos ignorar que nuestro país necesite también el concurso de los actores privados, quienes atendemos las condiciones de calidad de exigencia y todos aquellos elementos que hacen que la educación tenga realmente los requisitos que Colombia necesita.

Excluir a los actores privados y concentrarse solamente en lo público hará que el Gobierno tarde muchos años en lograr las metas de oferta educativa que se ha propuesto

¿Este proyecto podría terminar por la educación superior privada?

Nosotros nos vemos seriamente afectados porque allí aparece un aspecto que no está claro y es la financiación, cuando el Icetex se piensa reorientar solamente a la educación pública, desde hace 50 años el Icetex juega un papel muy importante también patrocinando la educación privada, así entonces, enfocarse solo en la educación pública haría que muchos sectores de la población no pudieran tener acceso a la educación.

Además, tampoco hemos conocido proyectos importantes que ha tenido Colombia como, por ejemplo, el proyecto Ser Pilo Paga, donde se permita que los actores privados participen también en la oferta.

¿Qué le responde el sector a quienes creen que su preocupación es por un tema de negocio?

Rechazo categórico y total contra esa afirmación, es ofensiva esa afirmación contra las universidades privadas, las cuales muchas de ellas somo fundaciones sin ánimo de lucro, que reinvierte en mejorar todo el sistema de educación del país.

Por ejemplo, la universidad que represento el Externado de Colombia con 137 años formando ciudadanos y profesionales reconocidos nacionales e internacionalmente.

No existe ningún ánimo de lucro en muchas entidades, lo que queremos es construir país, pero no se puede construir excluyendo a los demás. El llamado es a construir en conjunto para no estatizar la educación porque existe un trabajo de muchos años que no se puede depreciar solamente imponiendo un modelo educativo.