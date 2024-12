Víctimas de ELN temen por sus vidas tras posible liberación de sus secuestradores: así lo relatan

En Colombia, la lucha contra los grupos armados ilegales ha dejado huellas profundas en las víctimas de secuestro, quienes no solo sobreviven al cautiverio, sino que deben enfrentar los temores de un sistema judicial lento y la posibilidad de que sus secuestradores queden en libertad.

Este es el caso de Karina Ramírez, sargento del Ejército Nacional, y Jennifer Arboleda, esposa de un capitán, quienes fueron secuestradas por el ELN en diferentes momentos, pero en circunstancias similares.

Ambas exsecuestradas, ahora se enfrentan al vencimiento de los plazos judiciales, lo que podría llevar a la liberación de los responsables de su secuestro.

A esto se suma la falta de avances en los procesos judiciales, que deja a las víctimas a merced de un sistema que parece no ofrecerles protección.

El 15 de diciembre marca una fecha crucial para Karina Ramírez, quien sufrió un secuestro prolongado en la selva del ELN junto a sus hijos. Esta fecha es el límite para que los secuestradores sean procesados judicialmente.

Sin embargo, el plazo se acerca rápidamente y la sargento, quien ha estado bajo protección del Ejército Nacional debido a amenazas constantes, asegura que el proceso judicial no ha avanzado lo suficiente.

Este diciembre se vencen los términos y desafortunadamente, lo que dijo la fiscal, no ha movido el proceso. Ellos prácticamente van a quedar libres.

La sargento Ramírez no es la única afectada por esta situación. Jennifer Arboleda, quien fue secuestrada poco después que Karina y liberada en circunstancias similares, también se encuentra bajo la misma amenaza.

Hasta el momento no ha pasado nada. No veo avances en el proceso por parte de la Fiscalía, y entonces está quieto. Tememos por nuestras vidas, porque no vemos avances y, lo peor, es que esta gente podría quedar libre y volver a hacer daño.