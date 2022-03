¡Insólito! Asaltantes agreden a mujer con mordiscos para robarle el celular

Un insólito caso de hurto se registró en el barrio La Aurora, en Bucaramanga, cuando una mujer, que al parecer paseaba su mascota, fue abordada por una delincuente, quien forcejea con ella y en su esfuerzo por reducir a su víctima la agrede a mordiscos.

Tras el incidente que quedó grabado en cámaras de vigilancia, se acercó otra mujer, cómplice de la primera asaltante, la cual logra quitarle a la víctima su teléfono celular.

"Salí y yo realmente no vi a la señora, cuando yo la sentí fue encima que me estaba ahorcando, luego de eso empezó a querer sacarme el celular del bolsillo y pues yo empecé a forcejear con ella... Me mordió el brazo porque no me dejaba sacar el bolsillo", señaló la víctima del atraco, quien prefirió ocultar su identidad por seguridad.

Así, ante la denuncia de la comunidad, las dos mujeres fueron capturadas varias cuadras adelante del lugar de los hechos

"La Policía tras ser alertada, llegó al sitio y logró la captura de las dos mujeres quienes fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y después de responder por su situación jurídica, se buscará con Migración Colombia que sean reportada a su país de origen", indicó el general Samuel Bernal, comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Según las autoridades, ya son más de 369 casos de hurto en lo corrido del 2022 cometidos por ciudadanos extranjeros.

