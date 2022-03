Niño falleció tras aparente caso de bullying en su colegio de Manizales

El menor de 11 años identificado como Juan Martín falleció el pasado viernes en la ciudad de Manizales, de acuerdo con la madre del niño, por presunto caso de bullying en la institución donde este estudiaba y en la que habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza que terminó complicando su estado de salud hasta su muerte.

Según Diana Garzón, madre del menor, Juan Martín sufría de sinusitis y luego de que algunos de sus compañeros lo golpearan con una puerta en su cabeza, habría sufrido una fisura en el cráneo, la cual al parecer fue el detonante para que el cerebro del menor comenzara a afectarse hasta provocarle la muerte.

"Del colegio no me dan razón de nada, allá no saben nada y nunca se dieron cuenta del golpe. Tengo audios de algunos padres de familia y de niños que me contactaron, donde dicen que al niño sí le hacían bullying, 3 niñas que lo perseguían y lo molestaban. Cuando mi hijo iba entrando del descanso, las menores por no dejarlo ingresar al salón para que lo regañaran, le tiraron la puerta", dijo la madre del menor ante los medios de comunicación.

La situación se habría registrado el 14 de febrero del presente año en la Institución Educativa San Pio X, de Manizales. Los primeros días de marzo el niño empezó a agravar su estado de salud, pues según su mamá, este tenía dolores de cabeza, especialmente sobre un ojo, mareos y fiebre, además, empezó a perder movilidad.

“En principio no me informaron, en ningún momento llamaron al seguro que estaba pagando allá para el niño. Él sí me dijo que había sufrido un golpe, pero me dijo ‘mami, esos niños allá son muy cansones, estaban jugando y me tiraron la puerta’. Eso se quedó así”, dijo Diana Garzón.

Según su relato, el menor nunca le dio quejas de ninguna situación con sus compañeros, pero había quedado de informarle a su maestra de más confianza: “Yo le preguntaba si lo estaban molestando y me decía que no. Él se entendía muy bien con la profesora de quinto, por eso le dije si le quería contar a ella, y dijo que sí, pero la profesora no alcanzó a hablar con él porque a mi niño tocó llevarlo a urgencias y de ahí pasó a UCI”.

Todo parece indicar que la situación que vivía Juan en su colegio era bastante complicada y su mamá empezó a recibir videos que evidenciaban los malos tratos que este recibía por parte de algunos compañeros.

Las autoridades correspondientes están investigando el hecho que conmueve al país y especialmente a la ciudad.