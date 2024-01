Video: concejal Eliecid Ávila, asesinado en Tuluá, advirtió que corría peligro y no tenía garantías

La situación de orden público en Tuluá es compleja, así definió el panorama el alcalde Gustavo Vélez quien, así como el concejal Eliecid Ávila, también ha recibido amenazas de muerte. Sin embargo, el presidente de la República aseguró que el gobernante contará con su apoyo para enfrentar esta problemática.

En las últimas horas se conoció un video de una sesión del Concejo Municipal de Tuluá, donde el fallecido Eliecid Ávila denunciaba públicamente no solo las amenazas de muerte en su contra, sino la falta de acompañamiento por parte de las autoridades.

Tras el asesinato del concejal Ávila, la Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció que Eliecid Ávila no pidió protección, por este motivo no se le brindó un esquema, pero en el video se evidencia que efectivamente pidió apoyo, aunque no se refirió exactamente a la UNP.

Eliecid Ávila advirtió en video que su vida estaba en riesgo

En medio de una sesión en el Concejo de Tuluá, Eliecid Ávila expuso públicamente las amenazas de muerte de las que estaba siendo víctima, tratando de buscar garantías para él y otros tres concejales que también estaban siendo objeto de estas intimidaciones.

“Ya que usted toca el tema de seguridad en Tuluá, nosotros, un grupo de concejales fuimos amenazados a través de un panfleto la semana pasada y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta ni de la administración, ni de la Secretaría de Gobierno”, así comenzó su intervención el concejal.

Al mismo tiempo, cuestionó “qué planes y proyectos tienen ustedes para nosotros garantizar la seguridad dentro del recinto, porque hemos sido tres o cuatro concejales amenazados públicamente y hasta el día de hoy no ha llegado al recinto una fuerza policial”.

Yo si quisiera saber qué tienen ustedes como Alcaldía para garantizar la seguridad de estos cuatro concejales.

El inminente asesinato de Eliecid Ávila

De acuerdo con la información entregada por la Policía, un joven de 17 años habría participado del crimen del concejal Eliecid Ávila, quien fue atacado a disparos sobre las 11:00 de la noche del 31 de diciembre cuando se encontraba junto a sus familiares en el barrio Victoria.

“Tenemos informaciones que es una persona menor de edad que lamentablemente ha sido instrumentalizado por delincuencia allá de Tuluá”, indicó el general William Salamanca, director de la Policía Nacional.

Para las autoridades, el homicidio del cabildante tiene relación con disputas políticas. “Hubo una amenaza directa que le hicieron a la personera y que le hicieron Eliecid, que si se interponían en la elección del nuevo personero los iban asesinar y lo cumplieron”, aseguró el alcalde de Tuluá.

La Policía y la Gobernación del Valle del Cauca ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los responsables del asesinato del concejal.