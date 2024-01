"Desde las cárceles se están dando órdenes para seguir el multicrimen en Tuluá": alcalde

Persiste la delicada situación de orden público en Tuluá, Valle del Cauca, donde incluso el recién posesionado alcalde Gustavo Vélez fue víctima de constantes amenazas durante su campaña. En entrevista con Noticias RCN hablamos con el mandatario sobre las intimidaciones que grupos criminales estarían haciendo desde las cárceles.

¿Ya se comunicaron del Gobierno Nacional con las autoridades en Tuluá?

“Afortunadamente a través de las entrevistas que me hicieron, me pude comunicar con el ministro del Interior, de Justicia, con el director del Inpec y por supuesto el presidente, que tuiteó que nos daba todo su apoyo. Para nosotros eso es fundamental, importantísimo”.

“Este es un tema que no se va a poder organizar, no se va a poder avanzar si no es con el apoyo del Gobierno central, porque los cabecillas de esta organización están presos, en una cárcel detenidos, y mientras no haya control de estas cárceles, ellos van a seguir dando órdenes y no vamos a poder controlar la grave situación que vivimos en el municipio de Tuluá”.

¿A qué se comprometieron los ministros en las conversaciones que tuvieron?

“Hablé con el ministro del Interior – hoy (4 enero) nos reunimos presencialmente – vamos a buscar que se puedan tomar medidas para fortalecer la fuerza pública, la Policía y el Ejército, seguramente es uno de los temas más importantes; trabajar con la Fiscalía para poder lograr que se ataque el lavado de activos y enriquecimiento ilícito”.

“Y hablé con el ministro de Justicia acerca de la situación que se presenta en las cárceles y las llamadas extorsivas que se hacen desde las mismas. Me decía que a alias Pipe le hicieron un allanamiento y no le encontraron ningún dispositivo, y yo le decía que lo que conocemos es que permanentemente se comunica él, y ‘Caregallo’, alias el Enano, y alias Carevieja. Tienen horarios determinados para comunicarse entonces lo que hacen es que les entran el teléfono a una hora y lo sacan a otra, entonces cada que les hacen un allanamiento no se los van a encontrar, pero que indudablemente desde las cárceles se están dando órdenes para seguir desarrollando el multicrimen en Tuluá”.

“Es un tema en el que ellos están manejando microtráfico, extorsión, cartelización de los productos básicos de la canasta familiar, sicariato y negocios incluso legales; ellos tienen discotecas, bares restaurantes, hasta se dice que una empresa de ambulancias”.

“El tema es muy difícil y si no hay un control interno tampoco lo habrá externo, porque seguramente las autoridades van a comenzar a buscar y tendrán información de eso seguramente, de quiénes son las personas que en la calle les están ayudando a cometer delitos”.

¿Cómo está su esquema de seguridad?

“Tengo un esquema muy fuerte. Vivo en una finca y tengo dificultades para comunicarme porque la señal aquí no es muy buena, pero aquí tengo el apoyo del ejército y de la Policía; conmigo permanecen dos hombres de la UNP permanentemente”.

“Mis desplazamientos los hacemos acompañados de la Policía, de la gente de la UNP y tratamos de ir por lo menos 7, 8, 9 personas en cada desplazamiento hasta la Alcaldía, ahora que estoy despachando desde allí”.