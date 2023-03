En video: cinco jóvenes tuvieron accidente de tránsito cuando grababan un TikTok

Un aparatoso accidente de tránsito quedó registrado en un video de TikTok, luego de que cinco jóvenes que se movilizaban en una camioneta Hyundai Tucson, por la carretera de Sahagún, Córdoba, perdieran el control del vehículo mientras grababan un video cantando, volcándose intempestivamente.

En el video se ve claramente el momento exacto del accidente. La joven que estaba en el puesto de copiloto grababa, mientras que la chica que conducía cantaba, de repente se percata de lo que sucedería y con gritos alerta a su amiga que iba al volante, pero en medio de la maniobra perdió el control del vehículo. El clip evidencia cuando el carro se da la vuelta y entre las estrepitosas imágenes se escuchan los gritos de angustia del grupo de jóvenes.

Hay tres puntos importantes que el video permite ver:

La irresponsabilidad de la persona que manejaba con una sola mano mientras la grababan cantando

mientras la grababan cantando Ninguna de la jóvenes que iban en la parte delantera del vehículo llevaban puesto el cinturón de seguridad

De los jóvenes que las acompañaban en la parte de atrás, uno de ellos consumía una bebida de una botella que parecía de cerveza

¿Qué pasó con los jóvenes del accidente?

De acuerdo con la información que ha sido conocida de manera extraoficial, los cinco salieron ilesos. Sin embargo, el volcamiento se produjo hacia el costado derecho, hacia el lado del copiloto. En el video, cuando el vehículo se detiene tras voltearse, se logra ver cómo uno de los dedos de la chica que grababa, tenía sangre. Al parecer, se trató de una herida superficial.

Segundos después del accidente, se escucha a la joven que conducía en estado de desesperación gritando "el carro de mi papá, el carro de mi papá" en repetidas oportunidades, mientras que otra de sus amigas le decía que se calmara.

En imágenes al final de clip se ve el vehículo volteado y que los jóvenes ya habían salido de él por las ventanas del lado izquierdo.

Le puede interesar: Trágicos accidentes de tránsito dejaron dos personas fallecidas en Bogotá

El momento exacto del accidente

Todo ocurrió cuando la chica que manejaba, quitó sus ojos de la carretera para mirar la cámara del celular en el que grababan mientras cantaba la canción de Feid, California.

A todo grito, con emoción e incluso una especie de baile, la joven decía: “bebé me siento en California, porque bebo y no me dicen nada”, cuando perdió el control del vehículo que conducía con una sola mano.

Tras el accidente, el video fue subido a TikTok, viralizándose a los poco minutos.

En los comentarios de los usuarios de las redes sociales, califican el hecho como un acto de irresponsabilidad que pudo haber terminado en una tragedia.