Habló el subdirector de La Modelo, una de las últimas personas que vio con vida al coronel (r) Elmer Fernández

El exsubdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá fue una de las últimas personas que vio con vida al coronel en retiro, Elmer Fernández, antes del atentado armado que acabó con su vida en el occidente de Bogotá.

El funcionario iba en el mismo vehículo en el que fue asesinado el director del centro penitenciario. Minutos antes se bajó del vehículo del Inpec en el que ocurrieron los hechos para tomar transporte público.

Este 17 de mayo, horas después del crimen de su compañero, renunció a su cargo como subdirector de La Modelo, el coronel Óscar Tovar.

“Mi renuncia es una decisión que había tomado hace tiempo. Estaba como en ese empalme con mi coronel Fernández, quien estaba recién llegado al establecimiento. Estaba esperando más o menos dos o tres semanas para presentar mi renuncia, pero ya con estos acontecimientos decidí tomar la decisión esta mañana", dijo Tovar a Noticias RCN.

En cuanto a la amenazas a las que venía siendo víctima el funcionario asesinado, el exsubdirector de la cárcel La Modelo informó que:

“Las amenazas se presentaron directamente al señor director, personalmente, en los dos años y medio que laboré en el instituto nunca tuve ningún tipo de amenaza. Lo acompañamos, como era nuestra obligación, en todo su trámite para la solicitud de protección y en todo el tema de incrementar los estándares de seguridad en el entorno del establecimiento”.

Nosotros estábamos desplazándonos hacia nuestras residencias después del día laboral. Yo me bajo del vehículo para tomar el servicio público porque me rendía más para llegar a mi casa. Ya cuando desciendo del vehículo, a los pocos minutos me llaman a informarme de la novedad y me desplazo al lugar de los hechos donde ya no había nada qué hacer.