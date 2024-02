Luis Díaz cumplió importante aniversario con Liverpool y los 'reds' no se olvidaron: video

Este lunes 19 de febrero, se cumplieron dos años desde el primer gol de Luis Díaz con la camiseta de Liverpool. El conjunto de Merseyside no se olvidó de esta importante fecha y subió un video conmemorando este hito del extremo guajiro. Ya son 20 los festejos que acumula con los 'reds'.

El 19 de febrero de 2022, Liverpool recibió a Norwich para disputar un duelo válido por la fecha 26 de la Premier League. Era el cuarto partido para 'Lucho', pues ya había visto acción contra Cardiff City, Leicester City e Inter de Milán. A pesar de que llevaba una asistencia, aún no había convertido y había expectativa entre la afición 'roja'.

El atacante oriundo de Barrancas figuró desde que sonó el pitazo inicial de Mike Dean. Integró un triplete estelar junto a Sadio Mané y Mohamed Salah, todos convirtieron esa tarde en Anfield. Al minuto 48', Milot Rashica venció el arco custodiado por Alisson Becker y generó nerviosismo entre la hinchada local.

Al 64', Liverpool encontró la igualdad, pues Konstantinos Tsimika asistió a Sané. Tres minutos después, el egipcio puso en ventaja al cuadro local, luego de aprovechar una habilitación por parte del arquero brasileño. ¡Todo era fiesta en Anfield!

Los de Klopp no se confiaron con el 2-1 y fueron en busca del tercer gol para liquidar el compromiso. A falta de 9' para el final, Jordan Henderson le filtró un exquisito pase al atacante nacido en Barrancas. Díaz fue más veloz que Ben Gibson, controló el balón con maestría y la 'pinchó' con la zurda para vencer el arco custodiado por Angus Gunn. ¡Golazo de 'Lucho'!

