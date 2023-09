¿Curiosidad o sed? El gesto de Alberto Gamero que desató millones de comentarios en redes

Este lunes 18 de septiembre, Millonarios logró un importante empate en el Atanasio Girardot contra Independiente Medellín, dejando al equipo de la ciudad de Bogotá cada vez más cerca del grupo de los ocho, mientras que el ‘Poderoso’ sigue encamino para ser uno de los primeros equipos de clasificar a la siguiente ronda del rentado nacional.

Luego de lo acontecido de en el gramado del máximo escenarios de los antioqueños, Alberto Gamero asistió a la rueda en compañía de David Mackalister Silva, quienes dejaron un hecho muy curioso que comienza a darle la vuelta al fútbol colombiano, puesto que quedó registrado en las cámaras del canal derecho del balompié nacional.

Al finalizar la ronda de preguntas, Alberto Gamero no se aguantó la curiosidad y decidió tomar una caja donde venía empacado un licor que patrocina al Independiente Medellín, el entrenador de Millonarios mira el tipo de trago que es y la vuelve a guardar la botella, haciendo que todos los asistentes a la rueda de prensa soltaran la risa por la actitud Mackalister Silva y el entrenador samario.

A penas se presentaron los hechos, todos los cibernautas comenzaron a bromear con lo acontecido, puesto que aseguraban que Millonarios no podia pagar tan poquito que no le alcanza a Alberto Gamero para comprar una botella de licor que estaba en la mesa de rueda de prensa y que despertó la curiosidad del entrenador de Millonarios.

Reacción de Alberto Gamero tras el juego contra DIM

Por otro lado, el entrenador de Millonarios aseguró que su equipo va a pelear hasta el último compromiso en el rentado nacional, afirmando que la palabra “cansancio” se la ha comenzado a sacar de la cabeza jugadores, teniendo en cuenta lo que se ha mencionado durante la presente temporada.

“Este Millonarios, la palabra cansancio se las he sacado. Les digo, me dicen y pongo a otro. No voy a jugar con jugadores cansados, a la fuerza. Tenemos que estar siempre en los cuadrangulares. Este torneo hemos cometido errores, pero estamos enfocados en pelear el torneo y la Copa. Vamos a pelear hasta el último partido, ya estamos más cerca”, agregó el entrenador de Millonarios.

Por último, Gamero habló dio un pequeño análisis de lo que será el compromiso del próximo jueves frente a Huila en el Campín, dejando claro que será clave obtener los tres puntos en casa para seguir peleando en el grupo de los ocho.

“Es partido clave. Ellos vienen evolucionando, están pegados, va a ser clave ese partido. Necesitamos ganar ese partido”, finalizó.

