Alfredo Arias reconoció el trabajo de Alberto Gamero: "Millonarios es el merecidísimo campeón"

El lunes pasado, Independiente Medellín y Millonarios se vieron las caras en el Atanasio Girardot para disputar la fecha 11 de la Liga Colombiana 2023-II. Los equipos se repartieron los puntos, luego de un disputado 1-1. Alfredo Arias, entrenador del 'poderoso', expresó su orgullo por sus dirigidos y señaló el peso del rival.

Arias, exentrenador de Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, fue específico en ciertos momentos del partido: el penalti que le inválido el VAR al cuadro antioqueño y una posible expulsión de Óscar Vanegas, quien le propinó un codazo a Brayan León.

Millonarios se puso al frente en Medellín con un golazo de Daniel Ruiz, al minuto 27'; pero el central uruguayo Joaquín Varela estableció la igualdad al 53'. Con esta igualdad, el 'rojo de la montaña' quedó en la cuarta posición con 21 unidades; mientras que los 'embajadores' siguen afuera del 'grupo de los ocho': están en la décima casilla con 16 puntos.

"Voy a resumir en algo más que un análisis, lo orgulloso que me hicieron sentir hoy (lunes) mis jugadores. Orgullosísimo. La medida de una actuación de un equipo tiene que ver con que enfrente hay otro y qué equipo. Se lo dije al 'profe' Alberto (Gamero) antes del partido, Millonarios es el merecidísimo campeón. A ese rival no sé si siempre lo llevan al juego que tuvo que hacer hoy Millonarios, por eso estoy orgulloso. El primer tiempo carecimos de algo, la falta de efectividad, tuvimos cuatro chances cercanas al gol que las definimos mal. La primera llegada de ellos, que se produce de un desajuste táctico, nos convierten el gol. No es el mismo partido ir perdiéndolo, o ir ganándolo ellos; no es el mismo partido emocional que te piten un penalti y te digan 'no es penal'; que pienses que merece la expulsión un rival y ahí no hay VAR. En la búsqueda de cambiar algo, llega el gol nuestro, muy merecido, tenía que haber llegado antes", señaló el estratega uruguayo, de 64 años.

Sobre su idea de juego en Independiente Medellín

"En esto siempre hay una lección y es que el fútbol es un juego en donde vas al frente o esperas y si yo fui elegido para entrenar a Medellín, no fue para esperar. En eso no voy a cambiar, puedo hacerlo si elijo otro esquema u otros jugadores, pero en el mensaje a mis jugadores sobre como entrenamos y vamos a jugar: vamos a arriesgar", concluyó.

