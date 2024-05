¿Gamero continúa? Directiva de Millonarios ya tendría decisión, según Carlos Antonio Vélez

La situación del Millonarios de Alberto Gamero parece insostenible con la seguidilla de malos resultados que ha sufrido el cuadro ‘embajador’ y la terrible presentación que tuvo el equipo en una Copa Libertadores en la que finalizará último de su grupo y en la que actualmente suma tan solo tres puntos de 15 posibles.

Un sector de la afición bogotana pide a gritos la salida de Gamero del banquillo de Millonarios, pues luego de la última derrota frente a Bucaramanga en el Nemesio Camacho el Campín, el cuadro albiazul se alejó también de las posibilidades de clasificarse a la final del fútbol colombiano y esto llevaría a la directiva a tomar decisiones.

Directiva de Millonarios daría continuidad a Gamero

De acuerdo con el comentarista deportivo del Canal RCN, Carlos Antonio Vélez, la directiva de Millonarios le daría continuidad al proceso de Gamero a pesar de la mala temporada que ha realizado el equipo.

Según manifestó Vélez en su programa radial Palabras Mayores, la directiva dejaría decidir al entrenador samario su continuidad y no lo sacarían luego de los malos resultados obtenidos.

“He estado averiguando e inicialmente Millonarios no van a sacar a las patadas a Gamero, cómo está pidiendo la gran mayoría, que se largue, que se vaya. No, no. Es que si alguien tiene que tener la cabeza fría es la dirigencia de Millonarios, que el hincha diga lo que quiera, que los periodistas hinchas digan lo que quieran, que los que no somos hinchas digamos lo que queramos”, dijo Vélez.

Tal y como señaló el comunicador, la directiva piensa que muchos de los jugadores actuales de la plantilla han perdido la ambición por los triunfos que han conseguido y las garantías que les ha dado la institución luego de los éxitos y a ello se debe el pésimo momento del equipo.

“Pero ellos (dirigencia) tienen que hacer las cosas bien hechas y ellos saben que el equipo perdió humildad y ambición porque se le acabó el hambre, muchos de sus jugadores venidos de menores con el solo hecho de jugar en la primera y ganarse un poquito más ya se sintieron lo máximo y se les acabó el hambre y eso es muy jodido… se quedaron muchos que no se tenían por qué quedar y de pronto no trajeron los que debían traer”, agregó.

“Los del ciclo cumplido se tienen que ir lógico normal, normal, pero no es acabar hasta con el tendido de la perra, hay que dejar una base, lo que esté bien hecho hay que mantenerlo y enriquecerlo y la decisión de la dirección técnica corresponderá a Gamero, originalmente me dicen que el club no lo va a sacar, no lo va a echar simplemente, Gamero mirará si está en condiciones de seguir o no y ya ahí hablarán”, concluyó el comentarista.