Alberto Gamero fue claro sobre la posibilidad de dirigir a la Selección Colombia

Millonarios logró una importante victoria contra el Junior de Barranquilla en el cierre de la jornada 13 de la Liga BetPlay 2022-I, donde volvió a liderar la competición y Alberto Gamero, técnico del conjunto ‘Embajador’, no dudó en expresar su felicidad por el presente del equipo tras el encuentro.

Me gusta que hoy tengamos a este Millonarios peleando por los primeros lugares

"La felicidad que yo tengo hoy es llegar a Millonarios y haber hecho un proyecto con los directivos que va bien. Indudablemente, lo que dice todo el mundo es el proyecto se tiene que culminar con un título, pero hay que trabajar para eso. No es fácil. Me gusta que hoy tengamos a este Millonarios peleando por los primeros lugares. El año pasado no fuimos a la final por un punto que nos sacó Tolima. Este año hemos venido cabalgando y liderando la Liga. Eso me tiene feliz aquí"

Alberto Gamero y la Selección Colombia

Su buen presente con Millonarios hace que algunos lo pongan como un posible candidato para reemplazar a Reinaldo Rueda en la ‘Tricolor’ y lejos de esquivar la pregunta, el técnico se refirió a la posibilidad de dirigirla.

"Yo no tengo desespero en lo de la Selección. Aprovecho la oportunidad para mandarle un abrazo solidario al profesor Rueda, porque intentó por todos lo medios de llevarnos al Mundial y no pudo. Yo sé el momento que debe estar pasando él. Como técnico del fútbol colombiano, le mando mis abrazos y fuerza para él y su familia"

Además, Alberto Gamero no dudó en dejar claro que el presente de la Selección Colombia aún tiene técnico y es Reinaldo Rueda, por lo que esquivo la posibilidad de tomar la ‘Tricolor’ en este momento.

Tenemos que respaldarlo hasta donde se pueda. Dios sabe cuándo hace sus cosas, yo no tengo desespero, repito

"Hoy tenemos un técnico que se llama Reinaldo Rueda. Tenemos que respaldarlo hasta donde se pueda. Dios sabe cuándo hace sus cosas, yo no tengo desespero, repito. Hoy no puedo aspirar cuando tengo a un compatriota ahí que yo, personalmente, en charlas que he tenido con él, siempre ha tenido mi respaldo. Lo voy a respaldar hasta el día que él esté ahí"

