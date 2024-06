Entrenador del Real Cartagena explotó contra el arbitraje vs. Orsomarso: “Quiso ser protagonista”

El juego entre el Real Cartagena vs. Orsomarso por la última jornada de los cuadrangulares de ascenso del fútbol colombiano ha generado todo tipo de reacciones en el FPC, teniendo en cuenta las fuertes declaraciones que dio a conocer Alberto Suárez, quien no se quedó callado y estalló contra la terna arbitral del compromiso.

La molestia del entrenador del equipo heroico se presentó en la rueda de prensa postpartido contra Orsomarso, puesto que, a pesar de la victoria, dejó claro que el juez central no tomó las mejores decisiones dentro del terreno de juego, afectando seriamente al Real Cartagena, que se quedó por fuera de la gran final del torneo Betplay.

DT del Real Cartagena estalló contra el arbitraje vs. Orsomarso

La primera molestia de Alberto Suárez fue la expulsión de Cristian Florez, quien salió del terreno de juego en el minuto 20 del primer tiempo, luego de una infracción contra un rival, lo que ocasionó que el árbitro le mostrara la cartulina roja, teniendo en cuenta que era último hombre y era jugada con riesgo de gol.

“Si miran, desde el minuto 20, el juez nos echa un jugador en una situación que podía darle manejo, era una amarilla manejable y no pasaba nada. Existía la posibilidad de justificar la amarilla y no la roja”, fueron las palabras del entrenador sobre lo sucedido con el juez central.

Además, agregó: “después hay un penalti, donde empujan a un jugador nuestro con las dos manos y entonces el asistente me dice que fue que le puso las dos manos en la espalda, pero no lo empujó. Adicionalmente, me pitó tres fueras de lugar que no eran”.

Por último, Alberto Suárez aseguró que antes de que se jugara el partido había advertido sobre el tema del árbitro, puesto que era uno de los juegos más decisivos de la temporada y el ambiente se estaba tornando hostil, pues para nadie es un secreto lo que representa el equipo heroico en el fútbol colombiano.

“Nosotros tuvimos esa discusión, que nos pusieran un buen árbitro en la B, ya que era en un ambiente hostil; traen al FIFA a pitar un partido y el juez quiso ser más importante que el espectáculo y, ahí, nos equivocamos porque pedimos que se dieran garantías y nos mandaron al de Copa Sudamericana Ese fue el problema, que vino a ser protagonista”, sentenció.

Encontronazo de DT del Real Cartagena contra periodista

Antes de finalizar la rueda de prensa, Alberto Suárez tuvo un fuerte encontrón con un periodista, quien lo tildó de fracaso, luego de que se pudiera conseguir el objetivo del primer semestre, a pesar de tener una de las mejores nóminas de la segunda división del fútbol profesional colombiano, pues cabe mencionar que tenía a Cristian Marrugo, Teófilo Gutiérrez y Luis Sandoval.