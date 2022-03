¿Una licencia?: el consejo de Faryd Mondragón a Aldair Quintana

La situación de Aldair Quintana en Atlético Nacional nuevamente está el ojo del huracán por el error cometido contra Atlético Bucaramanga y además la sustitución que se dio en el entretiempo de ese partido tras lo sucedido.

Lea también: Aldair Quintana sentenciado por la hinchada de Nacional tras un nuevo error

Un nuevo error y el ambiente hostil de la afición ‘Verdolaga’, parece haber detonado su continuidad en Atlético Nacional y por esa razón, un conocedor de esa posición como Faryd Mondragón, en declaraciones a Caracol Radio, se refirió a la situación de su colega.

"Primero solidaridad total con Aldair, mucho apoyo, mucho respaldo. No solamente solidaridad por ser un colega de puesto, sino por el ser humano. Durante la transmisión entraba uno en la especulación porque no sabíamos de la situación si era un cambio táctico, por lesión o un cambio pedido por el mismo jugador. Conociendo yo a 'Pacho' Maturana y 'René' Higuita, y todos los que hemos estado bajo la educación de 'Pacho' y toda esa generación, sabemos que una de esas cualidades es que prefería perder un partido que a un ser humano"

Además, sobre la decisión que tuvo Alejandro Restrepo de sustituirlo en la mitad del partido, Mondragón comentó lo siguiente.

Lea también: Restrepo tras derrota contra Bucaramanga: su continuidad y tema Aldair Quintana

"El profe Restrepo no se ve o no inspira que sea un técnico de sacrificar al ser humano por un error, no se le ve esa línea, no es un Louis van Gaal por ejemplo, que le importa más un resultado, o que simplemente es de una línea menos humana. Tengo el conocimiento que no fue una decisión técnica y me alegra, por un lado, eso habla bien del profe Restrepo y de lo que está absorbiendo de alguien como el profe 'Pacho' y el mismo 'René'. Hacer eso en un jugador eso es tirarlo al tren o meterlo a un hueco a donde no va a salir. Es un remate netamente anímico de Aldair"

Faryd Mondragón y la preocupación por Aldair Quintana

En otras declaraciones, el exarquero de la Selección Colombia se refirió al “Aldair como persona”.

"Nos preocupa el ser humano, nos preocupa el profesional. Es una línea muy delgada entre no tener un carácter suficiente para poder ocupar un arco como el de Nacional y aguantar todas las críticas, pero yo prefiero irme al otro lado, que es entender al ser humano, protegerlo y ayudarlo. Si tiene capacidad o no para jugar en Nacional, eso ya pasa a un segundo plano. Si Aldair ha tomado la decisión en el aspecto anímico, es porque se está sintiendo muy mal y eso tiene que ser una preocupación. Toda la familia del fútbol debe entrar a ayudarlo", y por último, aconsejó a Quintana.

"Jugar en Atlético Nacional no es una oportunidad que se le presente a cualquier jugador. Es un honor y es un prestigio. Yo no puedo actuar por otra persona, pero sí le diría que tiene hace pedir unos días de licencia, ir y descansar. En Inglaterra y en Europa se hace mucho. Esto no es un tema de capacidad, ni de técnica, ni de talento, es netamente psicológico. Ojalá él salga de la ciudad, se desconecte unos tres o cinco días, y a partir de ahí piense en la situación. Él mismo sabrá qué tanta fuerza tiene"

Lea también: ¿Vendrá un nuevo respaldo? El panorama de Aldair Quintana en Atlético Nacional