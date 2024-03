"Estoy disponible": excampeón con América se ofrece a regresar si sale Farías

En América de Cali hay preocupación total por el presente del equipo. El punto de quiebre se dio anoche con la eliminación en Copa Sudamericana a manos de Alianza FC y acompañada de una muy pobre imagen en lo futbolístico, como viene siendo tendencia en el equipo desde que llegó César Farías.

Ni lo uno ni lo otro. Ni los resultados, ni tampoco el estilo de juego del elenco 'escarlata' son alentadores. Cada partido que pasa el equipo luce igual o más perdido a pesar de los cambios posicionales y de esquema táctico que realiza el entrenador, por eso, un sector de la hinchada exige un cambio urgente.

César Farías fue ratificado en América de Cali

A pesar del malestar con Farías, la sensación, a hoy, es que no se avecina un cambio de aires pronto a menos que algo extraordinario ocurra. Los directivos de América se reunieron este jueves para analizar la situación del DT tras la penosa eliminación en Sudamericana y decidieron continuar con el proyecto, pues creen que todavía es muy pronto para tomar decisiones y hay tiempo para revertir este mal momento.

A pesar de que la decisión del club de mantener a César Farías está firme, la danza de candidatos a reemplazarlo ha empezado a sonar en redes sociales. El primer nombre en salir a la luz fue el de Gabriel Milito, pero Noticias RCN confirmó de primera mano que no han existido acercamientos entre las partes, por lo que el supuesto ofrecimiento del argentino al club es falso.

Guimaraes se ofreció a regresar a América de Cali

Otro de los que siempre toma fuerza para llegar, o volver, a América es Alexandre Guimaraes. El DT costarricense ha tenido dos etapas en el 'escarlata' (2019-2020 y 2022-2023), y podría tener una tercera, o al menos ese es el deseo de una parte de la hinchada. Sin embargo, él mismo se encargó de negar cualquier contacto con los directivos en caso de que Farías salga, pero dejó saber su disposición para pegar la vuelta.

"Mi teléfono lo tienen los directivos, pero no lo veo tan sencillo ahora, aunque no hay nada imposible. La pregunta de que quiero volver al América de Cali se la deben hacer a los dueños, yo siempre estoy disponible", afirmó.

Guimaraes reveló que no está siguiendo la actualidad del equipo, aunque sí ha visto dos partidos en los que ha quedado sorprendido por el rendimiento de jugadores que estuvieron en América hace un tiempo y hoy gozan de un buen presente en el FPC.

"No he visto todos los partidos de América, pero vi el de anoche (Alianza) y el de Pereira que me interesaba mucho. Anoche (Emerson) Batalla, un jugador que promovimos, se hizo un partidazo. Quería ver a Darwin (Quintero) en el funcionamiento del Pereira, fue una salida que nunca entendí en América", añadió.