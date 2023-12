Alfredo Arias, antes de la final de Medellín: "Hay que estar orgullosos y honraremos el privilegio"

A las 4:00 p. m. del próximo 10 de diciembre, sonará el silbado de Andrés Rojas, anunciando el comienzo de la final de ida de la Liga BetPlay 2023-II entre Junior de Barranquilla e Independiente Medellín. Alfredo Arias, quien tuvo pasos por Deportivo Cali y Santa Fe, disputará su primera final en el balompié colombiano. El estratega uruguayo está orgulloso del plantel del DIM y quiere dar el 'golpe' en el Metropolitano para llegar con ventaja al Atanasio Girardot.

El 'poderoso de la montaña' ha tenido un semestre digno de enmarcar. En el 'todos contra todos', solo perdieron un partido (curiosamente contra Santa Fe) y terminaron en segunda posición, solo por detrás del invicto Águilas Doradas. Le ganaron la puja al América de Cali en la pelea por el 'punto invisible', el cual surtió efecto en el desarrollo del Grupo B de los cuadrangulares semifinales.

En el denominado 'grupo de la muerte', Medellín ganó cinco partidos y solo perdió uno (vs. Millonarios, en Bogotá). Con 15 unidades, certificó su clasificación a la gran final de manera anticipada y Arias pudo darle descanso a sus titulares en la sexta fecha, contra la 'mecha'. Así, su onceno llegará con la energía renovada al 'coloso de la Ciudadela'; aunque advirtió que José Luis Chunga no estará disponible para los primeros 90' minutos.

¿Qué dijo Alfredo Arias antes de la final entre Junior y Medellín?

"Hay que estar orgullosos y trataremos de honrar este privilegio. Este juego no permite tiempo para adaptarse o hacer cosas desde punto cero. Cuando llegamos al DIM hablamos de construir sobre lo construido, que estaba muy bien construido, por alguien que aprecio mucho como David González. Con el esfuerzo y convencimiento de los jugadores que han logrado todo desde el primer día. Hicimos un buen campeonato, lo quiero resaltar porque el jugador debe sentir eso. En los cuadrangulares lo hicieron mejor", señaló el entrenador 'charrúa' en rueda de prensa.

Alfredo Arias elogió al Junior de Barranquilla

"No hay algo que más me preocupe, me preocupa todo. Es un buen equipo, llega por mérito propio. Tienen una capacidad ofensiva muy buena y para eso hay que defender muy bien. Trataremos de convertir sus fortalezas en debilidades y hacer más fuertes las nuestras", concluyó el ex timonel de Peñarol y Emelec.

