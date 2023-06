Independiente Medellín ya tendría a su nuevo entrenador: Vélez reveló el nombre

A pesar de que el primer semestre todavía no ha finalizado, varios clubes que no están en la gran final del fútbol colombiano ya se encuentran en pretemporada para lo que será el segundo semestre en el rentado nacional, generando noticia sobre los jugadores que salen y que llegan para reforzar sus clubes.

Uno de los equipos que ha generado noticia en las últimas horas es Independiente Medellín, que al parecer ya encontró el reemplazo de David González, quien salió a mitad de temporada del equipo poderoso por los malos resultados obtenidos en el semestre, dejando en el banquillo a Sebastián Botero.

Según dio a conocer Carlos Antonio Vélez, periodista y analista deportivo del Canal RCN, Alfredo Arias, exentrenador de Peñarol y que estuvo como candidato para llegar a Independiente Santa Fe, estaría muy cerca de llegar al banquillo del equipo antioqueño para la próxima temporada.

“Alfredo Arias, ex Santa Fe, ex Deportivo Cali y Peñarol tiene todo muy adelantado para ser DT del Independiente Medellín. Profesional, con experiencia, serio y trabajador”, aseguró el periodista en mención.

