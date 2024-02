Álvaro Montero se fue 'caliente' a los camerinos del Atanasio, tras la expulsión: revelaron video

El pasado domingo 11 de febrero, Atlético Nacional y Millonarios se vieron las caras en el Atanasio Girardot para disputar un duelo válido a la sexta fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2024-I. Los dirigidos por Alberto Gamero se impusieron por 0-1 gracias a un gol de Leonardo Castro; sin embargo, sufrieron la expulsión de Álvaro Montero, quien se perdería una buena cantidad de partidos.

Al minuto 85', Édier Ocampo y Santiago Giordana tuvieron un fuerte 'choque' y quedaron tendidos en el piso. Daniel Ruiz le hizo un reclamo a Nolberto Ararat y empezó a dispararse la tensión en el terreno de juego. Daniel Giraldo se encaró con Sergio Mosquera y el arquero paraguayo, Santiago Rojas, llegó al lugar de los hechos para empujar y propinarle un cabezazo a Juan Pablo Vargas.

Montero corrió hasta la mitad de la cancha y tuvo un 'rifirrafe' con Rojas. Al final, Ararat tomó la decisión de expulsar a ambos arqueros y darle continuidad al juego. El guardapalos guajiro, de 28 años, vio la tarjeta roja por tercera vez en su carrera (registra 277 partidos a nivel de clubes) y se fue 'caliente' a los camerinos del 'coloso de la 74'.

Pues bien, 'Millos TV' reveló las palabras del exDeportes Tolima en el vestuario 'azul'. "Como quiera... después que le peguen a uno allá adentro, hay que meterse todo mundo... Si nos van a echar a toditos nos van a echar a toditos", dijo el arquero nacido en El Molino.

¿Cuántas fechas será sancionado Álvaro Montero?

A pesar de que la Dimayor no ha publicado la resolución del Comité Disciplinario, al tratarse de una roja directa se sabe que Montero no estará disponible para los próximos dos partidos, vs: Águilas Doradas y Patriotas.

Si el informa que presentó Ararat estipula una conducta violenta por parte del arquero de la Selección Colombia, podría perderse entre tres y cuatro partidos. Si se da el primer escenario, Montero no estará contra Once Caldas; mientras que si de decreta el segundo, Diego Novoa también tendrá que custodiar el arco 'embajador' contra La Equidad.