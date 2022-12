En fotos: argentinos no tuvieron piedad y les celebraron en la cara a los neerlandeses

Países Bajos forzó 'in extremis' la prórroga frente a Argentina en los cuartos de final de la Copa de Catar, con una jugada ensayada: saque de falta raso de Teun Koopmeiners que Weghorst, en el área, aprovechó para el 2-2.

El cuadro europeo luchó hasta el final del tiempo reglamentario y gracias a su ímpetu llevó al alargue a la favorita Argentina.

En la prórroga, Argentina tuvo las mejores en la parte final con grandes ocasiones de Lautaro Martínez (114, 116) y un palo de Enzo Fernández (119), pero el partido llegó a los penales y allí 'Dibu' se convirtió en el héroe de la noche, con permiso de Messi.

En la tanda decisiva, 'Dibu' Martínez atajó los dos primeros tiros neerlandeses, los de Virgil Van Dijk y Steven Berghuis.

Dos atajadas en los dos penales iniciales, lanzados por Virgil Van Dijk y Steven Berghuis (4-3 tras empate 2-2), lanzaron el triunfo argentino, que parecía asegurado hasta que Wout Weghorst logró un doblete in extremis (83, 90+11).

En los tiradores argentinos solo erró Enzo Fernández y Lautaro Martínez firmó el lanzamiento que enviaba a la Scaloneta rumbo a 'semis'.

Partido caliente

Al cierre de los 90’ reglamentarios los jugadores argentinos se mostraron bastante calientes por la remontada que estaban sufriendo y en la televisión se pudo observar cómo se fueron presentando varias peleas en los banquillos de las dos selecciones.

Las patadas no faltaban en el alargue y varios cruces ya estaban cazados, por lo que al final de la tanda de penales los argentinos no se guardaron nada y en la celebración no tuvieron piedad alguna para festejar en la cara de los neerlandeses, quienes se tiraron al suelo y lloraron completamente decaídos.

Con el pitido final, Argentina pudo respirar aliviada y empezar a pensar en Croacia, frente a la que no estará Marcos Acuña, que vio una nueva amarilla y tendrá que cumplir una suspensión ante el equipo balcánico.

Próxima cita: el martes contra la Croacia de Luka Modric, que sorprendió en la tanda de penales (4-2 tras empate 1-1) a Brasil, frustrando así la posibilidad de un 'Superclásico' sudamericano en puertas de la gran final.