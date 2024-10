VIDEO| Arturo Vidal explotó y dijo de todo tras el primer gol de Colombia: esta fue su insólita reacción

La Selección de Chile perdió 4-0 en el 'Metro' de Barranquilla ante Colombia y se mantuvo en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas. Y es que, tras 10 fechas jugadas, 'La Roja' tiene tan solo 5 puntos.

Arturo Vidal, que ha cuestionado de frente a Ricardo Gareca por no convocarlo y ha indicado que él tiene múltiples méritos para vestir la camiseta de su país, hizo un 'stream' reaccionando en vivo al partido contra los dirigidos por Néstor Lorenzo. De esa manera, no ocultó su bronca cuando Colombia se fue arriba en el marcador.

¡Estalló de furia Arturo Vidal! Esta fue su reacción tras el primer gol de Colombia

En pleno 'stream', el actual volante del Colo-Colo de Chile hizo énfasis en que les había advertido a los jugadores de 'La Roja' que el seleccionado colombiano era fuerte en las pelotas quietas y que, en consecuencia, no se les podía dejar espacio.

"¡La conch.. de tu mad...! Si les dije que las pelotas paradas, se los dije a estos", afirmó primeramente Arturo Vidal.

"Lo dije, por eso en los centrales habían puesto a Maripán y a Kuscevic. A esos no hay que dejar que se acerquen al área, un gol y chao", agregó.

Además, finalmente, criticó a Davinson Sánchez por celebrar un gol que, según el criterio de él, fue fortuito porque se desvió en su cabeza de manera sorpresiva.

"Y lo celebra... qué suerte ese gol, te digo", concluyó Arturo Vidal, tras el primer gol que anotó la Selección Colombia contra Chile por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Arturo Vidal volvió a expresar lo mucho que le duele no ser parte de la Selección de Chile

En medio de ese momento de rabia por el gol que inició a encaminar el triunfo de la 'amarilla' en Barranquilla, se escuchó que una mujer le dijo a Arturo Vidal que él era el que había hecho falta para poder marcar a los jugadores colombianos en las pelotas quietas.

En consecuencia, él le respondió haciéndole referencia a que no se lo recordara porque pensar en esa decisión de Ricardo Gareca no solo le producía desacuerdo, sino que también un profundo dolor.

"No me digas porque me duele el alma, me duele todo", concluyó Arturo Vidal en su 'stream'.