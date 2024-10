Jorge Luis Pinto le lanzó fuerte crítica a Arturo Vidal: "Ya no está para jugar en Chile"

El próximo martes 15 de octubre, la Selección de Chile visitará a Colombia para disputar un partido correspondiente a la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La 'roja' atraviesa una crisis de resultados, la cual ha sido el foco de críticas por parte de Arturo Vidal. Jorge Luis Pinto, entrenador con amplia experiencia internacional, dio su opinión.

Vidal no ha sido tenido en cuenta por el 'Tigre', quien le ha ido apostando a la juventud. El volante de Colo-Colo, Gary Medel, Alexis Sánchez y Claudio Bravo (ya retirado) fueron relegados de este proceso. Las cosas no le han salido al estratega argentino, quien no ha sido capaz de sumar un punto por el certamen clasificatorio de la Conmebol.

El 'King' aprovechó este difícil momento para lanzarle todo tipo de críticas a la gestión del exjugador de América de Cali; incluso, 'pidió su cabeza' en caso de que la 'amarilla' se imponga en el Metropolitano. Pues bien, el DT nacido en San Gil reprochó la actitud de Vidal y aprovechó los micrófonos de 'La Tercera' para decirle que no debería volver a representar a su país.

¿Qué dijo Jorge Luis Pinto de Arturo Vidal y la Selección de Chile?

"Los dichos de Arturo Vidal solo hacen daño a Chile; ya no está para jugar por la Selección", señaló el estratega santandereano, en una charla exclusiva con 'La Tercera'. El volante oriundo de San Joaquín no juega con su país desde el 12 de septiembre de 2023, día en el que igualaron 0-0 con Colombia.

Pinto 'dibujó' el panorama que afrontará Chile luego de su visita al 'Coloso de la Ciudadela'. "Una derrota más y la Roja está eliminada del Mundial 2026", fueron las palabras del entrenador con pasado en Millonarios y Deportivo Cali. Eso sí, aseguró que los de Gareca "pueden sacar un empate".

Selección Colombia vs. Chile: hora y dónde ver EN VIVO