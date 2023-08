¡Luto en la Selección Colombia! Asesinaron al hermano de Jorelyn Carabalí

Una mala noticia invade a la Selección Colombia Femenina, pues en las últimas horas, se confirmó el asesinato del hermano menor de Jorelyn Carabalí, jugadora que estuvo en el Mundial Femenino Nueva Zelanda – Australia 2023 y quien viene de regreso a territorio nacional tras la eliminación de la copa internacional.

Las primeras versiones aseguran que los hechos se presentaron en una reconocida discoteca en el norte de Cali. El joven Andrés Carabalí al parecer estaba con su pareja de un momento de distracción, cuando de un momento a otro entraron sicarios al establecimiento y comenzaron a disparar sin mediar palabra con Andrés Carabalí.

Fuerte #tiroteo registrado en la madrugada de este lunes en la Av. 6n # 15n - 94, deja por saldo un muerto quién sería hermano de una de las jugadoras de la #SelecciónColombia, Jorelyn Carabalí.



La víctima fue identificado como Andrés Carabalí, de 23 años.



Según dio a conocer el coronel William Quintero, los hechos todavía siguen siendo materia de investigación. Sin embargo, las primeras hipótesis arrojan que toda estaría relacionado con un problema de barrios, y donde al parecer Paulo Andrés Carabalí estaría involucrado en actos criminales.

“Nosotros estamos verificando. Hay unas cámaras de seguridad adentro del establecimiento comercial y algunas versiones de las personas que estaban en ese lugar. Se ha logrado hacer unos avances en esta investigación. Lo que se ha podido determinar es que viene relacionado con un tema del barrio donde ellos residen en la ciudad de Cali, es una zona complicada y tiene problemas de criminalidad”, coronel William Quintero.

Vale recordar que durante 2017 Jorelyn Carabalí perdió a su otro hermano, justo días antes de ser llamada por el Atlético Huila.

“Cuando se acabó la Liga, regresamos a la escuela para seguir trabajando. A los pocos meses, mi hermano falleció y pocos días después me llamaron de la Escuela. El presidente de Atlético Huila quería contar conmigo y otras jugadoras, pero yo no me quería ir por el momento que atravesaba”, afirmó la jugadora en conversaciones con femininafutbol.com.

Pronunciamiento de la FCF

Apenas se dieron a conocer los hechos, la Federación Colombiana de Fútbol se pronunció tras lo acontecido en la madrugada de este lunes 14 de agosto, mandando un mensaje de condolencias a todos los familiares y la jugadora, quien tuvo una destacable presentación en la cita mundialista femenina.

“La Federación Colombiana de Fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de Andrés Carabalí, hermano de la jugadora Jorelyn Carabalí integrante de la Selección Colombia Femenina de fútbol. Desde la FCF enviamos nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos. Asimismo, expresamos todo nuestro respaldo y solidaridad con la defensa de la Selección”, fue el comunicado de la FCF.