¡Muchas gracias Superpoderosas! Las redes aplaudieron el trabajo de la Selección Colombia en el Mundial

La Selección Colombia Femenina se despidió de la Copa del Mundo disputada en Australia y Nueva Zelanda, luego de caer 2-1 ante Inglaterra por los cuartos de final. Pese a quedar eliminadas, las ‘cafeteras’ entregaron todo en el terreno de juego, ofreciendo un juego vistoso en la cita mundialista.

Con esta presentación, las futbolistas dirigidas por Nelson Abadía pusieron el nombre de Colombia en alto, haciendo historia en el balompié femenino y emocionando a todo el país. Gracias a su entrega y unión, los usuarios en las redes sociales les expresaron sus sentimientos de admiración y respeto.

¡Muchas gracias guerreras!

Unas de las primeras personas en pronunciarse fue el presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de Twitter mencionó: “Otra vez será. Hemos tenido una brillante selección Colombia femenina. Felicitaciones”.

Del mismo modo, desde el Ejército Nacional resaltaron: “Orgullosos de nuestra selección femenina, cumplieron un papel histórico que marca el camino para el deporte colombiano. Continúen construyendo patria”.

Mensajes de agradecimiento en las redes sociales

Radamel Falcao García, una de las personas más queridas por el pueblo colombiano estuvo atento al partido y escribió: "No podemos sentirnos más orgullosos de ustedes”,

"Me uno a los millones de colombianos que damos gracias por todo su esfuerzo y trabajo. ¡Gracias! Y para adelante que esto no acaba acá", dejó plasmado en su cuenta de Twitter el delantero del Rayo Vallecano.

Por otro lado, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez también se sumó a los mensajes de felicitaciones: “Nos ilusionaron y cumplieron hasta donde la capacidad y posibilidad real lo permitieron. Madrugamos para verlas y no defraudaron nunca. La Selección Colombia femenina, aparte de los resultados, nos dio una demostración contundente de actitud, profesionalismo, respeto y sacrificio. Errores siempre habrá, pero el esfuerzo y el trabajo nunca lo negociaron. Dieron la cara hasta el último minuto”, escribió Vélez.

Adicional a ello, recalcó: “Son un ejemplo que la masculina tendrá que por lo menos igualar. Ya habrá tiempo para el análisis futbolístico. Dejaron el listón muy alto. Muchas Gracias!”.