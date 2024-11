🔴EN VIVO🔴Aston Villa vs. Juventus: ¡Siga el electrizante duelo en Birmingham!

Este miércoles 27 de noviembre, Aston Villa recibirá a Juventus para disputar un duelo correspondiente a la quinta fecha de la liguilla de la Champions League 2024/25. Ambas escuadras están urgidas de un triunfo en Villa Park para intentar volver a la zona de clasificación directa a los octavos de final de la edición 70 de la 'Orejona'. Jhon Durán quiere tener protagonismo contra la 'vecchia signora'.

Los comandados por Unai Emery ganaron sus primeros tres partidos (0-3 vs. Young Boys, 1-0 vs. Bayern Múnich y 2-0 vs. Bolonia); sin embargo, 'pincharon' contra Brujas al perder por 1-0 en el Jan Breydelstadion. Los 'villanos' quieren hacer respetar la localía y dar un paso importante hacía la clasificación.

Por su parte, el cuadro de Turín ganaron sus primeros dos partidos (3-1 vs. PSV Eindhoven y 2-3 vs. RB Leipzig); no obstante, fueron superados (1-0) por Stuttgart en la tercera jornada. En su última salida, reclamaron un buen empate (1-1) contra Lille en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Juventus necesita un triunfo para acomodarse en la tabla de posiciones.

Estos equipos tienen un precedente, pues se encontraron en los cuartos de final de la versión 1982-83. Los entonces dirigidos por Giovanni Trapattoni se impusieron en Birmingham por 1-2, con goles de Paolo Rossi y Zbigniew Boniek (Gordon Cowans descontó). En Italia liquidaron la serie con un contundente 3-1, en el cual Michel Platini se reportó con un doblete. Juventus terminó perdiendo la final contra Hamburgo.

Aston Villa vs. Juventus: EN VIVO

Aston Villa vs. Juventus por Champions League: posibles formaciones

Unai Emery usaría este onceno vs. Juventus

Arquero: Emiliano 'Dibu' Martínez.

Emiliano 'Dibu' Martínez. Defensas: Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres y Lucas Digne.

Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres y Lucas Digne. Volantes: Ross Barkley, Youri Tielemans, Leon Bailey, John McGinn y Morgan Rogers.

Ross Barkley, Youri Tielemans, Leon Bailey, John McGinn y Morgan Rogers. Atacante: Ollie Watkins.

Thiago Motta y su potencial alineación vs. Aston Villa

Arquero: Michelle Di Gregorio.

Michelle Di Gregorio. Defensas: Nicoló Savona, Pierre Kalulu, Federico Gatti y Andrea Cambiaso.

Nicoló Savona, Pierre Kalulu, Federico Gatti y Andrea Cambiaso. Volantes: Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Francisco Conceição y Teun Koopmeiners.

Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Francisco Conceição y Teun Koopmeiners. Atacantes: Kenan Yildiz y Timothy Weah.

Aston Villa vs. Juventus por Champions League: cuerpo arbitral

Árbitro: Jesús Gil Manzano (España).

Jesús Gil Manzano (España). Árbitro Asistente #1: Diego Barbero (España).

Diego Barbero (España). Árbitro Asistente #2: Ángel Nevado (España).

Ángel Nevado (España). Cuarto Árbitro: Juan Martínez Munuera (España).

Juan Martínez Munuera (España). VAR: Jesús Gil Manzano (España).

Jesús Gil Manzano (España). AVAR: Alejandro Hernández Hernández (AVAR).

Aston Villa vs. Juventus por Champions League: hora y dónde ver