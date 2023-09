Selección Colombia y una 'baja' sensible: ¿escasez de centrales contra Uruguay y Ecuador?

Néstor Lorenzo aún no ha podido definir una dupla de centrales estable para encarar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Las constantes lesiones y el poco protagonismo por parte de algunos defensores en sus respectivos clubes le ha dificultado el trabajo al entrenador de la Selección Colombia. Este jueves 28 de septiembre, el exasistente técnico de José Néstor Pékerman recibió malas noticias provenientes desde Italia.

Para el debut de Lorenzo en un partido oficial, el estratega argentino se inclinó por Jhon Lucumí y Yerry Mina. La dupla tuvo algunos deslices en el primer tiempo, pero el arco de Camilo Vargas no fue vulnerado en el Metropolitano. El exentrenador de Melgar repitió este tándem en el Monumental de Chile.

Nuevamente, Lucumí y Mina tuvieron algunos errores y 'La Roja' estuvo cerca de ponerse al frente. Al minuto 23', el exzaguero de Independiente Santa Fe y Barcelona sintió una molestia después de una corta carrera. El jugador oriundo de Guachené no pudo continuar y en su lugar entró Dávinson Sánchez. El exTottenham tampoco brilló en la cancha de Colo-Colo y Colombia sacó una milagrosa valla en cero.

Pues bien, Mina parece no ser una alternativa para los próximos duelos, pues aún no ha debutado con la Fiorentina y por su lesión muscular dejó de ser convocado. Sánchez aún no se ha ganado un puesto en el Galatasaray y llegaría con poca continuidad al duelo contra los 'charrúas', quienes tienen una de las ofensivas más peligrosas de Sudamérica.

La Selección Colombia perdió a su central 'fijo'

Lucumí, el hombre fijo para Lorenzo, tampoco llegaría a esta doble fecha. El exdefendor del Deportivo Cali se perdió el duelo de este jueves contra el Monza por un "problema de muslos", según 'Transfermarkt'.

"El CM (del Bologna) mantiene hermetismo sobre la gravedad de la lesión. Por lo que he podido averiguar Lucumí regresaría hasta después del receso internacional", señalaron en el 'Radio Nottuno Bologna Uno'.

¿Volverá Carlos Cuesta a la titular de la Selección Colombia?

La buena noticia para Lorenzo es que Cuesta está de vuelta a la titularidad con el Genk. Después de no ser convocado contra el KAS Eupen e ir a la tribuna en los dos partidos de la Selección Colombia, el defensor surgido en Atlético Nacional lleva siendo inicialista en los últimos seis partidos ligueros de su equipo, en los cuales está invicto.