Impresionante banderazo de hinchas de River: piden a gritos una remontada histórica

River Plate deberá salir con todo su ímpetu en la noche de Copa Libertadores este martes 29 de octubre para poder darle vuelta a una serie que pierde 3-0 frente a Atlético Mineiro y la hinchada ‘millonaria’ les dejó claro los jugadores del plantel el infinito apoyo que les brindarán para lograr la hazaña en el estadio Monumental.

Banderazo de hinchas de River en el Monumental

Debido a la alta importancia del partido de este martes en el Monumental de Núñez, miles de hinchas llegaron hasta la concentración del equipo un día antes para demostrarles el apoyo para este juego de vuelta a pesar de ir perdiendo la llave con una amplia ventaja de 3-0.

Sobre horas de la tarde llegaron las barras de River hasta el Monumental y allí compartieron durante algunas horas con los jugadores, quienes se animaron a salir por minutos para saludarlos e inyectarse de la pasión de sus aficionados de cara al juego más importante del año para ellos.

River deberá lanzarse desde el inicio del partido al ataque para así soñar con la clasificación a la gran final de la Copa. La tarea no es para nada sencilla teniendo en cuenta el poderío del ataque del Mineiro y las grandes chances que tienen de marcar un tanto en Buenos Aires para liquidar la serie.

Para este desquite, ambos clubes eligieron resguardar a sus titulares: River jugó con mayoría de suplentes en el 0-0 contra Defensa y Justicia por la Liga argentina en la que ocupa el 8º puesto, mientras que el Mineiro cayó 3-1 como local frente a Inter de Porto Alegre en el Brasileirao, en el que figura 9º en la tabla.

El DT Milito anticipó: "Tenemos una manera de jugar y no la vamos a cambiar. Intentaremos desarrollar nuestro juego, realizar un buen partido, ser muy competitivos, valientes, jugar con personalidad. He jugado muchas veces ante River en cancha de ellos, y lo recomendable no es defender y meterse solo atrás".

En cambio, Gallardo se mostró preocupado por la sequía del artillero colombiano Miguel Borja y la falta de gol que arrastra River, con apenas un tanto anotado (y de penal) en los últimos cinco partidos, un dato preocupante de cara a un cotejo en el que debe marcar al menos tres –y sin recibir- para forzar una definición por penales.

"Nos está costando. Buscamos objetivos cortos, a ver si podemos hacer ese gol que no estamos haciendo, que genere una emoción positiva en todos. Nos enfrentaremos a un rival difícil, a un buen equipo, pero va a ser un partido completamente diferente al del martes (pasado)", aventuró el DT de River.

El millonario afronta una sola duda en el lateral izquierdo, donde el mundialista Marcos Acuña aún se recupera de una tendinitis y será esperado hasta última hora.

También Mineiro contará con buena parte de su nómina, incluida la posible vuelta del volante argentino Matías Zaracho.

El encuentro se jugará el martes desde las 7:30 p.m. (hora colombiana) y será dirigido por el colombiano Wilmar Roldán.

El ganador se medirá en la finalísima en el estadio Monumental el 30 de noviembre contra el vencedor de la otra semifinal, en la que Botafogo sacó una enorme distancia al golear 5-0 a Peñarol en la ida.