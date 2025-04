"Nadie causa revuelo en una semana": ¿Tendrá mal ambiente Melissa Gate en La Casa de los Famosos All-Stars?

Luego de que Manelyk fue llevada de manera sorpresiva a la sala de eliminación de La Casa de los Famosos All-Stars y no volvió a la competencia, los otros participantes han empezado a pensar que todo se trata de un intercambio.

Por lo tanto, están a la expectativa de lo que vaya a suceder en la gala de este martes 8 de abril. Sin embargo, mientras que unas personas están predispuestos a la visita de una habitante nueva, otros participantes como Paulo Quevedo, el actor y cantante mexicano, consideran que es una dinámica innecesaria porque, según su punto de vista, nadie puede revolucionar la competencia en tan solo una semana.

De esa manera, tras esas declaraciones, algunos seguidores de Melissa Gate han manifestado que, posiblemente, Paulo Quevedo y los demás famosos que estén de acuerdo con él, no podrían recibir de una buena manera a la creadora de contenido colombiana.

¿Qué pasará finalmente? ¿Cuáles fueron las palabras exactas de Paulo Quevedo sobre el posible ingreso de una participante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 a la Casa de los Famosos All-Stars?

En video: Paulo Quevedo duda que Melissa Gate pueda revolucionar La Casa de los Famosos All-Stars

Durante una conversación que tuvieron Luca Onestini, Lupillo Rivera y Paulo Quevedo, de La Casa de los Famosos All-Stars, el actor aseguró que no cree que una habitante nueva vaya a generar revuelo y que, por lo tanto, no le ve gracia a su llegada.

"Si yo cambio a alguien de allá para acá, le tengo que dar más de una semana para tener revuelo. Un ser humano no tiene la capacidad de llegar e insultar de una", aseguró Paulo Quevedo.

Tras esas palabras, Luca Onestini puntualizó que no hay necesidad de insultar para generar revuelo, sino que simplemente la nueva persona puede llegar con opiniones diferentes para mover la casa y causar nuevos comportamientos o grupos.

No obstante, Paulo Quevedo continuó sin mostrarse de acuerdo y afirmó que "si no se genera revuelo es mejor no hacer nada". Por ende, Luca le preguntó si creía que una persona como Manelyk no iba a causar efectos en Colombia y él respondió que considera que en una semana no alcanzará a mostrar la persona que en realidad es.

"Mane no va a llegar ante trece desconocidos a ser ella. ¿Qué hicimos al principio aquí? Yo creo que una semana no es suficiente", enfatizó.

En ese sentido, habrá que ver si está predispuesto ante la actitud que pueda tener Melissa Gate o si, por el contrario, espera para conocerla y cambia totalmente de opinión cuando se percate de su personalidad.

¿Cuándo ingresará Melissa Gate a La Casa de los Famosos All-Stars?

Melissa Gate ya viajó para unirse a La Casa de los Famosos All-Stars y su ingreso será este 8 de abril.

Además, los televidentes podrán saber qué pasa con ella conectándose con la aplicación digital del Canal RCN y con las galas principales que se emiten en la pantalla principal.