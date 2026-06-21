Bélgica puso en peligro su clasificación en el Mundial de 2026: pálido empate ante Irán

Las expectativas eran altas en el Los Angeles Stadium, pero la realidad en el terreno de juego entregó un espectáculo gris. En un compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo G del Mundial 2026, las selecciones de Bélgica e Irán empataron 0-0, un resultado que extiende la paridad absoluta en la zona y deja un preocupante sabor de boca, especialmente en el bando europeo.

El equipo dirigido por Rudi Garcia saltó a la cancha con la clara intención de monopolizar el balón. Durante extensos tramos del partido, los "Diablos Rojos" llegaron a registrar cuotas de posesión abrumadoras, moviendo los hilos en el mediocampo a través de la veteranía de Kevin De Bruyne y el desequilibrio de Leandro Trossard.

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Sin embargo, este dominio territorial fue estéril. La falta de profundidad y una alarmante carencia de ideas para romper el bloque bajo de su rival transformaron la posesión belga en una circulación horizontal y predecible.

Pálido empate entre Bélgica e Irán por el Mundial de 2026

Por su parte, el "Team Melli" ejecutó a la perfección su libreto de resistencia. Con una disciplina táctica encomiable y las líneas sumamente juntas, Irán no solo neutralizó los embates europeos, sino que se dio el lujo de asustar primero.

A los 24 minutos de la primera mitad, una brillante jugada preparada de tiro libre terminó en el fondo de las mallas custodiadas por Thibaut Courtois gracias a una definición de Mehdi Taremi. No obstante, la celebración asiática fue ahogada instantes después por el VAR, que detectó una milimétrica posición adelantada del delantero iraní.

En la parte complementaria, el asedio belga se intensificó pero la puntería siguió ausente. Alexis Saelemaekers rozó el gol con una espectacular volea que se estrelló en el exterior de la red tras un tiro de esquina, y posteriormente Maxim De Cuyper exigió al máximo al guardameta Alireza Beiranvand, quien con una formidable estirada mandó el balón al córner, consolidándose como una de las figuras del encuentro.

El panorama se le terminó de complicar a Bélgica en el minuto 66. En un contragolpe fulminante, el joven defensor Nathan Ngoy vio la tarjeta roja directa tras derribar a Taremi siendo el último hombre.

La inferioridad numérica obligó a los europeos a replegarse, permitiendo que Irán ganara metros e incluso probara a Courtois con un peligroso remate de media distancia que el portero del Real Madrid no pudo contener en primera instancia.

En los minutos finales, la frescura aportada desde el banquillo belga por el juvenil Matias Fernandez-Pardo le devolvió algo de vértigo a la ofensiva de los Diablos Rojos, pero sus intentos de rosca se marcharon desviados de la valla iraní.

Con este resultado, el Grupo G se mantiene en un absoluto nudo estratégico donde todos los equipos siguen con vida tras encadenar empates en sus respectivas presentaciones.

Bélgica, señalada en los papeles como la gran favorita del sector, llegará obligada a disipar todas sus dudas futbolísticas en la última fecha si no quiere firmar una prematura e histórica eliminación en la Copa del Mundo.

Así están las posiciones del grupo G