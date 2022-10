La emotiva carta de Borré para Gallardo: "El DT más importante en mi carrera"

Marcelo Gallardo se comenzó a despedir de River Plate, luego de anunciar que a final de año dejará el club argentino, en el cual hizo historia durante ocho años como director técnico.

En su último encuentro en el estadio Monumental, el ‘Muñeco’ se despidió de su gente y los mensajes de afecto de sus jugadores y exjugadores no se han hecho esperar. Por esa razón, el último en dedicarle unas emotivas palabras fue el colombiano Rafael Santos Borré, el máximo goleador de la era Gallardo en River Plate.

En una publicación de Marca, el delantero escribió una emotiva carta para despedir a su exentrenador.

Marcelo Gallardo para mí fue un entrenador de los más importante en mi carrera, sino el más importante, porque me recibió en un momento crucial de mi carrera, en el cual estaba para potenciarme mucho o para perder mucho más la confianza que no había tenido en mi primer paso en Europa

Afirmando que fue “el entrenador más importante de su carrera”, Borré destacó el trabajo de Gallardo con él.

“Yo creo que él utilizó los medios y el mensaje ideal para llegarme y para llegarle a un grupo de jugadores en el cual se identificó perfectamente con sus ideas y también se identificó con su estilo de ver el fútbol, de ver la vida, de disfrutar de este deporte y asimilar cada circunstancia. Creo que ese tipo de persona, este tipo de entrenadores marcan mucho tu carrera, marcan mucho tu vida y, para mí, eso es lo que más me llamó la atención de Marcelo”

“Gallardo me perfeccionó mucho como jugador”

En otras declaraciones, Rafael Santos Borré destacó lo fundamental que fue el entrenador argentino en su crecimiento futbolístico.

“A pesar de ser un entrenador que me perfeccionó mucho como jugador, que me potenció y me enseñó muchísimas cosas, creo que la labor fundamental de un entrenador es enseñarle muchas cosas al jugador o llenarlo de muchos conceptos para mejorarlo”

Por último, Rafael Santos Borré cerró con lo siguiente: