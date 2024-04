Jürgen Klopp y la crisis del Liverpool: "Estoy esperando a ver si Arne Slot es la solución"

Cada vez falta menos para que se oficialice la llegada de Arne Slot al Liverpool. El entrenador neerlandés, quien el año pasado conquistó la Eredivisie con el Feyenoord, sucederá a Jürgen Klopp y empezará un nuevo capítulo en Anfield. El estratega alemán elogió a su colega y habló de la crisis que arrastra el equipo en el que milita Luis Díaz.

Klopp, quien pudo guiar a los 'reds' de vuelta a los lugares de privilegio en Europa, dará un paso al costado luego de nueve temporadas. Con el de Stuttgart alcanzaron tres finales de Champions League (campeones en 2019-2020), una de Europa League, un título de Premier League y dos subcampeonatos. Ganaron dos ediciones de la Carabao Cup, una de la FA Cup y una Community Shield. Fueron vencedores del Mundial de Clubes y de la Supercopa de la UEFA.

Pues bien, después de estar cerca de completar los 500 encuentros (a la fecha lleva 485, en los cuales ha logrado 302 triunfos, 98 empates y sufrido 85 caídas), Klopp se despedirá de Anfield Road. El exDT del Borussia Dortmund está ilusionado con la llegada de Slot y elogió la manera en la que juega 'El Orgullo del Sur'.

"No estoy involucrado en el proceso, quiero aclarar eso. Pero me gusta mucho si al final es el indicado. Quiere aceptar el trabajo, hay que ir a por él. Está entusiasmado", empezó diciendo Klopp, en una rueda de prensa.

Jürgen Klopp llenó de elogios a Arne Slot

"Me gusta la forma en que su equipo juega al fútbol. Todo lo que escucho sobre él es que es un buen tipo. Algunas personas que conozco lo conocen, pero yo aún no. Pero me gusta mucho que me digan que es un buen tipo y buen entrenador. Estoy esperando con ansias por saber si es la solución o el hombre escogido. Estoy más que feliz. No me corresponde a mí juzgarlo, pero todo me suena muy bien", agregó el técnico alemán, quien se tomará un año sabático.

Jürgen Klopp y lo que significa trabajar en Liverpool

"El mejor trabajo del mundo, el mejor club del mundo. Obviamente, ahora incluso al no terminar en lo más alto. Hay margen de mejora. Gran trabajo, gran equipo y gente fantástica. Aceptaría un trabajo si fuera realmente tan interesante", dijo 'The Normal One'.

La crisis del Liverpool: Jürgen Klopp tomó la culpa

"Me culpo al cien por cien porque no estábamos de humor. Perdimos casi todas las batallas decisivas. En general han sido una o dos semanas en las que no hemos tenido ese sentimiento. Tenemos posibilidades. Haré todo lo posible por intentar volver a jugar a nuestro fútbol", sentenció.