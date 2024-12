🔴EN VIVO🔴 Borussia Dortmund vs. Barcelona: ¡Inició el partido en Signal Iduna Park!

Este miércoles 11 de diciembre, Borussia Dortmund recibirá a Barcelona para disputar un duelo correspondiente a la sexta fecha de la primera fase de la Champions League 2024/25. Ambos equipos tienen el mismo número de puntos (12) y buscarán una victoria que les permita acercarse a los octavos de final de la edición 70° de la 'Orejona'.

El equipo dirigido por Nuri Şahin ha protagonizado una gran campaña en la liguilla del certamen organizado por UEFA, logrando cuatro triunfos contra: Brujas (0-3), Celtic (7-1), Sturm (1-0) y Dinamo Zagreb (0-3). Borussia Dortmun solo ha reportado una caída (5-2 vs. Barcelona).

Por su parte, los comandados por Hansi Flick han ganado sus últimos cuatro partidos (3-0 vs. Stade Brestois, 2-5 vs. Estrella Roja, 4-1 vs. Bayern Múnich y 5-0 vs. Young Boys), luego de haber perdido 2-1en su debut contra AS Monaco. El cuadro 'culé' quiere lograr un triunfo en el Signal Iduna Park para ratificarse en la zona de clasificación directa.

Estos equipos compartieron grupo en la Champions League 2019/20. Después de haber empatado 0-0 en territorio alemán, los entonces dirigidos por Ernesto Valverde se impusieron por 3-1 en el Camp Nou. También disputaron la final de la Supercopa de Europa 1997, en la cual el equipo de Louis van Gaal dio la vuelta olímpica tras ganar por 3-1 en el marcador global.

Borussia Dortmund vs. Barcelona por Champions League: posibles formaciones

Nuri Şahin usaría esta alineación vs. Barcelona

Arquero: Gregor Kobel.

Gregor Kobel. Defensas: Julian Ryerson, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck y Ramy Bensebaini.

Julian Ryerson, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck y Ramy Bensebaini. Volantes: Marcel Sabitzer, Felix Nmecha y Pascal Groß.

Marcel Sabitzer, Felix Nmecha y Pascal Groß. Atacantes: Maximilian Beier, Serhou Guirassy y Jamie Bynoe-Gittens.

Hansi Flick y su potencial '11' vs. Borussia Dortmund

Arquero: Iñaki Peña.

Iñaki Peña. Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez y Alejandro Baldé.

Jules Koundé, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez y Alejandro Baldé. Volantes: Pedri, Marc Casadó, Lamine Yamal y Raphinha.

Pedri, Marc Casadó, Lamine Yamal y Raphinha. Atacantes: Dani Olmo y Robert Lewandowski.

Borussia Dortmund vs. Barcelona por Champions League: cuerpo arbitral

Árbitro: François Letexier (Francia).

François Letexier (Francia). Árbitro asistente #1: Cyril Mugnier (Francia).

Cyril Mugnier (Francia). Árbitro asistente #2: Mehdi Rahmouni (Francia).

Mehdi Rahmouni (Francia). Cuarto árbitro: Jérémy Stinat (Francia).

Jérémy Stinat (Francia). VAR: Dennis Higler (Países Bajos).

Dennis Higler (Países Bajos). AVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

Borussia Dortmund vs. Barcelona por Champions League: hora y dónde ver