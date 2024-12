"Iñigo Pérez no tiene confianza en James Rodríguez": fuertes revelaciones de la prensa del Rayo

La situación deportiva de James Rodríguez en Rayo Vallecano ha generado preocupación y malestar entre sus aficionados. El volante cucuteño, de 33 años, lleva tres partidos consecutivos ligueros quedándose en el banco de suplentes y la prensa 'rayista' reveló la causa de dicha inactividad: la poca confianza que tiene Iñigo Pérez por el capitán de la Selección Colombia.

Rodríguez Rubio brilla cada vez que se pone la 'tricolor'; sin embargo, en el cuadro madrileño ha tenido poco protagonismo. Ha sido titular en dos partidos, uno de ellos en un duelo por Copa del Rey contra un equipo de Tercera División. Pérez no lo tuvo en cuenta para los duelos contra Alavés, Sevilla, Athletic Club y Valencia.

Su poco rodaje ha tenido consecuencias en su físico. Recordemos que llegó diezmado al duelo contra Uruguay por lo cual Néstor Lorenzo tuvo que acudir a Juan Fernando Quintero. El próximo sábado 14 de diciembre, Rayo recibirá a Real Madrid y el 'cafetero' tiene la ilusión de enfrentar a su exequipo.

James Rodríguez y sus números en Rayo Vallecano

Rodríguez llegó a Vallecas el pasado 26 de agosto y, desde ese día, ha disputado escasos 205' minutos repartidos en siete partidos. Se reportó con una asistencia vital en el duelo contra Unionistas y ha tenido buenas actuaciones en LaLiga. La afición 'franjirroja' está empezando a inquietarse, pues no están pudiendo disfrutar del 'MVP' de la Copa América.

Iñigo Pérez no tendría confianza en James Rodríguez

"Tras la victoria y sus buenos minutos en Copa del Rey ante Unionistas, se podía esperar que James tuviera minutos ante el conjunto valencianista. Sin embargo, no fue así. No fue así ayer y lleva siendo así mucho tiempo, pues es evidente que Iñigo Pérez no tiene confianza en el colombiano", afirmó 'Unión Rayo'.

"El próximo fin de semana toca el Real Madrid, uno de sus exequipos y club al que tiene mucho cariño. Veremos si el técnico pamplonés le da la oportunidad", concluyó.