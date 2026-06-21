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Cabo Verde logró histórico resultado ante Uruguay y la puso contra las cuerdas en el Mundial de 2026

Los charrúas peligran su permanencia en el Mundial de 2026.

Foto: AFP

Noticias RCN

junio 21 de 2026
07:13 p. m.
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La selección de Uruguay sumó un nuevo capítulo gris en su andadura por la Copa del Mundo 2026 al igualar 2-2 frente a la combativa selección de Cabo Verde en el Hard Rock Stadium.

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Lo que sobre el papel se presentaba como la oportunidad perfecta para encauzar el rumbo tras el debut ante Arabia Saudí, terminó convirtiéndose en una pesadilla táctica que deja a los dirigidos por Marcelo Bielsa al borde del abismo y con la obligación matemática de vencer a España en la última jornada de la fase de grupos.

Uruguay 2-2 Cabo Verde: goles

Desde el silbatazo inicial, el libreto del partido estuvo marcado por la posesión charrúa y la enorme disciplina del conjunto africano. Sin embargo, la sorpresa saltó temprano en Florida.

A los 21 minutos, Kevin Pina enmudeció a la marea celeste que se citó en el estadio al capitalizar una jugada a balón parado y poner el 1-0 tras batir al experimentado Fernando Muslera. El gol sembró el nerviosismo en una escuadra uruguaya carente de ideas fluidas y precisión en los últimos tres cuartos de cancha, bajo la atenta y preocupada mirada de Luis Suárez desde la grada.

Cuando el panorama lucía más sombrío, la rebeldía individual acudió al rescate de la Celeste. Al minuto 44, Maximiliano Araújo ratificó su gran momento en el certamen firmando el empate transitorio.

Apenas unos instantes después, en el tiempo añadido de la primera mitad (45+6'), Agustín Canobbio desató la locura uruguaya al empujar el esférico y firmar una remontada exprés antes de irse a las duchas.

El segundo tiempo arrancó con un Uruguay replegado, intentando dosificar los hilos del encuentro, pero la pasividad defensiva costó caro. Al minuto 61, Hélio Varela aprovechó una desatención en la zaga sudamericana para vencer nuevamente a Muslera y sellar el 2-2 definitivo.

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Bielsa movió el banquillo dando ingreso a hombres de peso como Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz, e incluso el VAR ahogó el grito de gol uruguayo al anular una acción por fuera de juego de Araújo en el epílogo.

Las caras serias al término de los 90 minutos reflejaron la frustración de un vestuario que sabe que ha dejado escapar una oportunidad de oro ante el "efecto Vozinha" y el coraje caboverdiano.

Así quedó la tabla del grupo H

Tras el empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde en Miami, y la contundente goleada de España por 4-0 sobre Arabia Saudí, las posiciones del Grupo H del Mundial 2026 han quedado sumamente ajustadas.

Con estos resultados, España se afianza en el liderato en solitario, mientras que Uruguay y Cabo Verde quedan igualados en el segundo lugar en absolutamente todos los criterios (puntos, diferencia de goles, goles a favor y el duelo directo entre sí).

  1. España - 4 puntos.
  2. Uruguay - 2 puntos.
  3. Cabo Verde - 2 puntos
  4. Arabia Saudí - 1 punto
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