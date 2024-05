¿Edwin Cardona regresa a Atlético Nacional? Esto se sabe

Todo parece estar listo para que Edwin Cardona llegue a Atlético Nacional para el próximo semestre del fútbol colombiano. Así lo han dejado claro varios periodistas colombianos, quienes han señalado que este jueves el experimentado mediocampista habría presentado los exámenes médicos en el club para encaminar su firma definitiva.

Tras más de un año usando los colores del América de Cali, el mediocampista antioqueño finalizó contrato con el cuadro ‘escarlata’ y actualmente es agente libre, por lo que puede negociar con cualquier institución de cara a su futuro inmediato.

Edwin Cardona regresará a Atlético Nacional

El exjugador de Racing Club y Boca Juniors no tuvo un buen paso por América de Cali, donde se esperaba un mejor rendimiento y donde no marcó ningún gol en el semestre que actualmente se está jugando y en el que América no logró clasificar a los cuadrangulares.

Cardona, a pesar de contar con la confianza del técnico César Farías, incluso siendo capitán en algunos partidos, no encontró su mejor nivel con el cuadro vallecaucano y por tal razón su contrato no fue renovado.

RELACIONADO Edwin Cardona no sigue en América de Cali y ya tendría coqueteos de otros equipos del FPC

De esta manera, todo parece indicar que el volante ya estaría encaminando las negociaciones con las directivas antioqueñas, pues este jueves 16 de mayo habría presentado los exámenes médicos pertinentes para que avance la transferencia y poder firmar contrato lo antes posible con el club de sus amores.

Nacional anunciaría diferentes salidas del club en las próximas semanas y por dicha razón también ya ha entrado a firmar algunos jugadores que refuercen la plantilla del verdolaga para el siguiente semestre del 2024.

Al parecer, la institución antioqueña también estaría intentando acercarse al entorno de David Ospina, arquero de la Selección Colombia, que finaliza contrato con Al-Nassr en junio del presente año y quien sueñan volverlo a tener en el arco del Atanasio Girardot.