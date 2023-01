Carlos Antonio Vélez se confesó ante los rumores: ¿es hincha de Millonarios?

Uno de los analistas deportivos más reconocidos, polémicos y controversiales de Colombia es Carlos Antonio Vélez, quien suma décadas en la profesión y que con sus comentarios da mucho de qué hablar entre los aficionados del fútbol colombiano y la Selección nacional.

Con el título de Deportivo Pereira a final de año y una nueva oportunidad en la que el Millonarios de Alberto Gamero no logró clasificar a la final del torneo a pesar de los tres años que suma de proceso, el periodista decidió referirse al fútbol jugado por el elenco bogotano.

Le puede interesar: Fenómeno CR7: impresionante crecimiento de Al Nassr en redes y venta de camisetas

En varias oportunidades, los aficionados del FPC han criticado a Vélez por los buenos comentarios para el conjunto albiazul a lo largo del campeonato, pero el periodista dejó claro que simplemente es porque Millonarios juega muy bien gracias al tiempo que lleva el equipo unido con Gamero.

“Siempre creí que la final podía tener otro tipo de equipos, empezando por Millonarios, y yo no soy hincha de Millonarios. Nunca he sido hincha de Millonarios”, indicó el analista deportivo.

¿De quién es hincha Carlos Antonio Vélez?

Debido a la conversación que estaba teniendo con su equipo de trabajo en Planeta Fútbol, Vélez se animó y confesó su único equipo en Colombia.

“El único equipo que yo tuve en el fútbol colombiano se llamó Once Caldas. Y dijo – lo tuve -, porque eso hace parte de mi infancia, de mis recuerdos, que ya son muy antiguos y muy añejos. Yo ahora estoy cosido al fútbol general, al fútbol internacional y al ‘fútbol como fútbol’, porque esta es mi profesión. Y cuando uno es profesional, no puede estar pensando con sentimientos”.

“En Colombia, me da igual que gane uno o que gane el otro, me da exactamente lo mismo. Que pierdan, empaten, lo que sea. Yo estoy para analizar, me pusieron aquí para analizar y tengo que estar analizando lo que veo”, agregó.

Finalmente, Vélez aseguró que internacionalmente hay dos equipos a los que les hace fuerza. Alianza Lima, de Perú, por su cercanía con el país en el que nació su esposa, y el Real Madrid de España.

“Nunca he negado, además, soy de ‘la masa social’ del Real Madrid. Que eso no tiene nada que ver con Colombia. Y nada qué ver con los clubes colombianos. Soy simpatizante de Alianza Lima en Lima, porque tengo media vida en Lima. Pero esas son cuestiones ‘cosméticas’. Pero no donde ejerzo la profesión, es que la profesión no la ejerzo ni en España ni en Perú, yo ejerzo en Colombia y en Colombia no tengo equipo de fútbol”, concluyó.