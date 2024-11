¿Por qué Kevin Mier no fue llamado a la selección Colombia? Revelan grave denuncia

Este jueves, la Selección Colombia dio a conocer el listado de convocados para los duelos de eliminatorias con Uruguay y Ecuador.

Entre los llamados, el técnico Lorenzo sorprendió al dejar por fuera a nombres que se pensaban que estarían en esta convocatoria. Una de las más llamativas fue la del portero Kevin Mier, figura en la Liga Mexicana con el Cruz Azul.

Muchas críticas se conocieron en contra del técnico argentino al 'borrar' por completo al golero que hizo parte de Atlético Nacional.

Sin embargo, en las últimas horas de este viernes se conoció una grave denuncia del porqué el portero colombiano no ha estado con la Tricolor.

Carlos Antonio Vélez denunció posible corrupción por el caso de Mier

El analista Carlos Antonio Vélez dio a conocer una grave situación que se vive en torno a Kevin Mier. En su habitual programa, Palabras Mayores, el periodista aseguró que Mier habría rechazado firmar con un agente que, según él, influye en el equipo nacional, y que esta negativa pudo costarle su inclusión en la lista.

“De buena fuente tengo que Mier se negó a firmar contrato con un representante que ahora gobierna, aunque diga que no y ponga cara de yo no fui, en la Selección Colombia. Ahí ya le llamaron a Gómez, también”, dijo.

Y además recalcó: “No me vayan a decir que tenemos los vicios de la era Pékerman y Pascual Lezcano. Pregúntenle a Carlos Darwin y a muchos otros que no fueron convocados a Selección simplemente porque no le firmaron al empresario que gobernaba y reinaba en aquella ocasión por estos lares”.

La ausencia de Mier despertó un sinnúmero de críticas pues para muchos, este portero debe ser llamado por encima de otros nombres en la Selección Colombia.

¿Cuáles fueron los porteros llamados por Lorenzo para la convocatoria?

De acuerdo al listado, Lorenzo llamó a Camilo Vargas, portero que ha sido el titular durante los últimos años.

Álvaro Montero, portero de Millonarios que ha tenido un gran nivel con el equipo azul y David Ospina, hombre que se ha destacado por su experiencia bajo los tres palos.