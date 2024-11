Se desata polémica en Uruguay a pocos días del duelo con Colombia por eliminatorias ¿qué pasó?

El próximo viernes 15 de noviembre, la Selección Colombia visitará la ciudad de Montevideo para medirse con Uruguay, un viejo conocido que busca revancha tras lo sucedido en la Copa América de este año.

Precisamente, a pocos días de disputarse el duelo, una enorme polémica surgió en suelo uruguayo y en la que nuevamente el entrenador, Marcelo Bielsa, se ha visto involucrado.

¿Por qué el entrenador argentino está de nuevo en el ojo del huracán? El motivo principal de esta convulsión se dio en torno al contrato del entrenador argentino, Marcelo Bielsa, y su manejo del equipo.

Desde que asumió el cargo, Bielsa ha sido objeto de diversas críticas por parte de jugadores, dirigentes y medios de comunicación. Sus métodos de entrenamiento, su estilo de juego y su relación con el plantel han generado un ambiente de tensión en el seno de la Celeste.

La gota que rebasó el vaso fueron las declaraciones de Luis Suárez, quien cuestionó públicamente la metodología de trabajo de Bielsa y aseguró que el entrenador no contaba con el apoyo del vestuario. Estas revelaciones desataron una verdadera crisis en el fútbol uruguayo y pusieron en duda la continuidad del técnico argentino.

Fuertes declaraciones desde la AUF

En las últimas horas, un miembro de la AUF, Asociación Uruguay de Fútbol, Héctor Del Campo, se fue en contra de Bielsa y ventiló detalles de su contrato.

"Tuve un enfrentamiento muy duro con alguien del Consejo Ejecutivo. Me dijeron que el contrato era confidencial, pero que lo podía ver bajo ciertos parámetros, que eran con una persona al lado y que, además, no se me iba a dar todo el contrato, sino que el cuarto", empezó diciendo en diálogo con Sport 890.

Y agregó el miembro del Comité: "Me dijeron que me lo iban a dar la semana siguiente; tuve tiempo para pensarlo y consulté con alguna persona que me dijo ‘si ves el contrato, te podés enojar, pero no lo vas a poder cambiar, además de que se puede filtrar y que digan que fuiste vos’. Por lo cual preferí no verlo".

Ahora bien, Del Campo filtró detalles, asegurando que él "nunca hubiese hecho ese contrato y se lo dije a Ignacio Alonso (presidente de la AUF). ¿Por qué? Porque es un año en el que tenés Eliminatorias, en las que de diez clasifican seis y medio, y además de que la situación económica de la Asociación no amerita hacer un contrato tan importante porque la pone en riesgo".

De acuerdo a lo conocido, el argentino tendría un contrato anual de 4 millones de dólares, millonaria suma que se extendió hasta el año 2026 donde se tiene como objetivo, llegar al Mundial.

¿Cuándo juega Uruguay con Colombia?

El duelo entre los charrúas y la tricolor se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en Montevideo.

Este choque está pactado para disputarse a las 7:00 de la noche (hora colombiana).