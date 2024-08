Carlos Serrano hizo fuerte protesta mientras recibía el bronce en París 2024: video

Este viernes 30 de agosto, Carlos Serrano reclamó una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024. El notable nadador bumangués, de 26 años, se subió al podio en los 100 metros de pecho masculino SB8, a pesar de que él siempre ha competido en la categoría SB7. Esta situación generó una gran controversia y el colombiano no se quedó callado.

El 'cafetero' estableció un récord paralímpico para su categoría (1:10.55), por lo cual compitiendo contra sus pares seguramente se hubiera quedado con el metal dorado. Pues bien, a Serrano le tocó nadar junto a atletas con diferentes capacidades y aún así fue capaz de subirse al podio. El atleta santandereano expresó sus nervios antes de la final.

"Falta poquito ya para la final, hace años no estaba tan nervioso, pase lo que pase esta es la final más importante de mi vida. Para los que no saben, el año pasado me pusieron en una categoría más alta solo en esta prueba. ¡Vamos !", señaló Serrano en su cuenta de 'X'.

Carlos Serrano protagonizó una memorable actuación en París 2024

A pesar de estar compitiendo contra ocho nadadores SB8, Serrano estableció un increíble tiempo que le permitió reclamar su octava medalla paralímpica.

"Bueno, aquí está. En una categoría más alta y con rivales durísimos pero no duden en que lo di todo y les peleé con todo. Hoy llego a 8 medallas paralímpicas en 3 participaciones y aún me quedan 3 pruebas más, ¡voy con todo! Gracias por todos sus mensajes", señaló el bicampeón paralímpico.

Carlos Serrano y su protesta en París 2024: video

Pues bien, cuando fue llamado al podio, Serrano mostró siete dedos para demostrarle al mundo que había sido forzado a competir con rivales de otra categoría. Cabe resaltar que el ruso Andrei Kalina se quedó con el oro (1:09.02); mientras que el chino Guanglong Yang completó el podio (1:09.83).